Realme 9i, prezzo stracciato: ecco la miglior offerta di oggi

Questo mese di aprile si chiude veramente con il botto e con una delle migliori offerte che abbiamo visto fino a questo momento per uno smartphone. Da oggi, infatti, su Amazon troviamo il realme 9i, uno smartphone medio di gamma, a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 44%. Lo si paga veramente poco, meno di 140€, e acquistandolo oggi si approfitta di un rapporto qualità-prezzo mai visto in precedenza. Per lo smartphone si tratta anche del minimo storico e del miglior prezzo disponibile in questo momento sul web.

Il realme 9i non è di certo un top di gamma e non aspira a esserlo. Si tratta del classico smartphone lowcost che punta tutto sull’affidabilità e sulla qualità delle componenti. Assicura tutte le funzionalità più importanti, a partire dalle chiamate, all’invio dei messaggi fino alla massima compatibilità con qualsiasi app. E a differenza di tanti altri dispositivi che troviamo nella stessa fascia di prezzo ha anche un buon processore e soprattutto una fotocamera principale da ben 50MP. L’offerta è veramente straordinaria e le richieste sono tantissime: approfittatene immediatamente.

Realme 9i: la scheda tecnica

Prezzo da entry level, caratteristiche da medio di gamma. Il realme 9i è veramente uno dei migliori telefonini per rapporto qualità-prezzo che troviamo oggi su Amazon. E il motivo è presto detto.

Partiamo da un display AMOLED Ultra Smooth da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido e dinamico con le app social. La frequenza di aggiornamento del display può essere impostata su 5 diversi livelli in base al contenuto, in modo da ottimizzare anche il consumo della batteria. La grandezza dello schermo lo rende perfetto per diversi utilizzi, anche vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. A bordo troviamo il processore Snapdragon 680 con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico regala soddisfazioni. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50MP (con supporto dell’intelligenza artificiale che interviene nel migliorare la qualità degli scatti e dei video) e due sensori dedicati ai ritratti in bianco e neri e alle foto macro. La fotocamera frontale, invece, è da 16MP e anche in questo caso troviamo l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

La batteria da 5000mAh ti accompagna fino a fine giornata senza problemi e con un utilizzo normale si possono coprire anche due giorni. La ricarica rapida da 33W si rivela molto utile nel momento del bisogno.

Realme 9i in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per il realme 9i che, come abbiamo appena visto, ha una scheda tecnica molto interessante. Oggi su Amazon è disponibile a un prezzo di 139,99€, con uno sconto veramente eccezionale del 44%. Il risparmio è di 110€ e per chi vuole c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (riservato agli utenti Amazon Prime). Lo smartphone è già disponibile e la consegna avviene in tempi brevissimi. Come detto, è uno dei telefonini più richiesti su Amazon, quindi dovete essere veloci nell’acquistarlo.

