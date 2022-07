Realme C30 è arrivato in Italia ad un prezzo stracciato

Realme ha appena lanciato sul mercato italiano il suo nuovo smartphone entry-level Realme C30. Si tratta di un dispositivo che offre un’esperienza d’uso di base ed è adatto a chi desidera un telefono di fascia bassa e che ha il "talento" di fare l’essenziale. In più può essere acquistato ad un prezzo veramente stracciato, persino nel nostro Paese dove l’IVA sugli smartphone è al 22%.

In effetti, la cifra con cui questo smartphone arriva in Italia parla chiaro: il Realme C30 costa meno di 140 euro. Tuttavia, l’utente per spendere così poco deve scendere a compromessi e accontentarsi di uno smartphone che non ha nulla a che vedere con i top (ma neanche i medi) di gamma oggi disponibili sul mercato. Dalla sua parte, però, il Realme C30 ha una generosa batteria che garantirà un giorno pieno (e forse di più) di autonomia, oltre ad un grande schermo che permette di vedere agevolmente contenuti in streaming e video di qualsiasi tipo. Ad ogni modo, il device ha un’anima minimal e così va preso: un telefono base, ad un prezzo basso.

Realme C30: com’è

Il telefono dispone di un display LCD da 6,5 pollici, che occupa l’88,7% dell’area frontale, quindi ha cornici abbastanza visibili. A bordo troviamo il processore Unisoc T612, un octa core prodotto a 12 nm da 1,82 GHz e GPU Arm Mali-G57. Il chip è affiancato da 3 GB di RAM e da 32 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2, espandibile ulteriormente con microSD fino a 1 TB.

Sul fronte fotografico, il nuovo smartphone dell’azienda cinese conta su un solo obiettivo da 8 MP (f/2.0, video fino al 1080p a 30 fps) posto sul retro e un obiettivo per i selfie da 5 MP (f/2.2, video fino al 720p a 30 fps) collocato sul davanti.

Per quanto riguarda la connettività, il Realme C30 presenta, tra l’altro, il jack da 3,5 mm, che di certo accontenterà gli amanti delle cuffiette a filo. Sotto la scocca del device è nascosta una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 watt (l’alimentatore è in dotazione). Dal peso di 182 grammi, il neo-arrivato telefono di Realme funziona con interfaccia utente Realme UI Go Edition basato su Android 11 Go (la versione semplificata di Android, per i dispositivi poco potenti).

Realme C30: prezzo e disponibilità

Il telefono è disponibile in Italia nell’unico modello con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 139 euro. Il Realme C30 approda sul mercato nelle tonalità di colore Lake Blue, Bamboo Green e Denim Black ed è già in vendita presso molte catene di elettronica fisiche. Probabilmente nelle prossime settimane arriverà anche su Amazon.