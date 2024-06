Realme aggiorna la sua gamma con il lancio del nuovo Realme C63, modello di fascia bassa destinato, per ora, ad alcuni mercati del Sud Est asiatico ma, probabilmente, in arrivo anche in Italia

Fonte foto: Realme

Realme aggiorna la sua gamma di smartphone della serie C con il lancio del nuovo Realme C63. Si tratta di un modello molto economico, pensato per garantire al brand un incremento della sua presenza nella fascia bassa che, in alcuni mercati, rappresenta un segmento chiave per poter ottenere volumi di vendita significativi.

Realme C63: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme C63 è dotato di un display da 6,75 pollici di diagonale, con notch a goccia per la fotocamera anteriore. Lo smartphone ha un pannello IPS LCD con risoluzione di 1.600 x 720 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz. Il rapporto tra le dimensioni è di 20:9.

Il chip utilizzato è l’Unisoc Tiger T612, un modello molto diffuso tra gli smartphone di fascia bassa e già utilizzato dalla stessa Realme su altri dispositivi. Questo chip è realizzato con un processo produttivo a 12 nm ed è dotato di una CPU octa-core con due cluster, uno con 2 core Cortex A75 da 1,8 GHz e uno con 6 core Cortex A55 da 1,8 GHz. Il SoC è affiancato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Lo smartphone include anche una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W, che rappresenta un plus rilevante in questa fascia di prezzo dove, in genere, i dispositivi hanno una ricarica molto lenta.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore per la rilevazione della profondità di campo. Il terzo elemento circolare presente nel modulo delle fotocamere posteriori è il flash LED. C’è poi una fotocamera anteriore da 8 Megapixel.

Il Realme C63 è dotato anche di un sensore di impronte digitali laterale, di un jack audio da 3,5 mm e può utilizzare le reti Wi-Fi 5 e il Bluetooth 5.0. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI 5.0. Per il momento, non ci sono informazioni in merito al tipo di supporto software che sarà garantito e, in particolare, al numero di major update del sistema operativo che arriveranno per il dispositivo. Sono disponibili due colorazioni: Leather Blue (in ecopelle) e Jade Green (in policarbonato).

Realme C63: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme C63 è già entrato in fase di commercializzazione. Per il momento, la distribuzione riguarderà il Sud Est asiatico e, in particolare, l’Indonesia dove il dispositivo sarà venduto in due varianti: la versione da 6 GB di RAM costa, al cambio attuale, circa 113 euro mentre la versione da 8 GB di RAM costa 130 euro. Realme potrebbe portare in Italia il nuovo C63 nel corso delle prossime settimane, andando a sostituire l’attuale Realme C53 svelato lo scorso anno.