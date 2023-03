Realme GT 2 5G: scontatissimo su Amazon, ora o mai più

Un buon top di gamma oggi costa non meno di 800 euro, sotto i 500 euro è difficile ormai trovare anche un medio che valga il prezzo che costa. L’inflazione ha colpito duro anche nel settore dell’elettronica che, però, ha gli anticorpi per reagire. Gli anticorpi sono le offerte Amazon sui prodotti migliori dei mesi scorsi: conoscendo bene il mercato e i dispositivi a disposizione, infatti, si possono ancora fare ottimi affari.

Come nel caso di Realme GT2, arrivato in Italia giusto un anno fa con una scheda tecnica di tutto rispetto a cui non manca davvero nulla; dal display al sensore fotografico principale, dalla ricarica rapida all’ottima capacità della batteria. Un telefono di fascia alta, che grazie all’offerta in corso su Amazon costa oggi meno di un telefono di fascia media.

Realme GT 2 5G – Qualcomm Snapdragon 888 – Versione 8/128 GB

Realme GT 2: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme GT 2 è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 888 che è stato il chip dei telefoni top di gamma del 2021. Le memorie disponibili per questa offerta sono 8 GB di RAM e 128 GB di storage di tipo UFS 3.1, molto veloce, e quindi l’apertura delle app è fulminea.

Il display misura 6,6 pollici ed è di tipo AMOLED, con supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz e picco di luminosità di 1.300 nit (molto alto per questa fascia di prezzo). Il lettore per le impronte digitali è sotto il pannello e il vetro Corning Gorilla Glass 5 protegge lo schermo da cadute, urti e graffi.

Sulla scocca posteriore ci sono tre sensori fotografici: il principale da 50 MP, un Sony IMX766 con OIS (lo stabilizzatore ottico), un sensore da 8 MP ultra grandangolare e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP che consente di scattare ottimi selfie ma anche fare buone videochiamate.

Tutte le connessioni più recenti sono disponibili, a partire dal 5G, al WiFi 6 al Bluetooth 5.2 e non manca l’NFC per i pagamenti contactless e lettura di chip delle card elettroniche come la CIE.

La batteria è da 5.000 mAh e grazie alla ricarica rapida da 65W è possibile, secondo le specifiche del produttore, passare da 0 al 100% in appena 33 minuti.

Realme GT 2: l’offerta Amazon

Realme GT 2 è arrivato in Italia lo scorso anno già con l’ottimo prezzo di listino di 549,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, ora costa 380 euro (-31%, -169,99 euro). A questo prezzo è un vero affare da prendere al volo: un telefono di fascia alta al prezzo di un medio gamma non capita tutti i giorni.

