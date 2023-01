Realme GT 2, il prezzo crolla a inizio anno: offerta imperdibile

Per cominciare al meglio questo 2023, vi parliamo di uno dei migliori smartphone top di gamma lanciati nel 2022 e che oggi è disponibile con un’offerta veramente speciale. Su Amazon, infatti, troviamo in offerta il realme GT 2, smartphone lanciato quest’anno e che si affermato ben presto come uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo, soprattutto nella categoria dei top di gamma. E non poteva essere altrimenti: realme è una dei produttori con il tasso di crescita maggiore e deve il suo successo proprio a dispositivi come il realme GT 2.

Se a un prezzo di listino già concorrenziale associ anche lo sconto speciale di Amazon, ecco che lo smartphone si trasforma ben presto in un vero top di gamma. Ed è esattamente quello che sta accadendo oggi: il realme GT 2 lo troviamo in offerta con uno sconto top del 32% e si risparmiano quasi 200€ sul prezzo di listino. Lo si paga quanto un buon medio di gamma, ma ha caratteristiche da smartphone premium. Se volete chiudere con il botto il 2022, questo è il telefono che dovete regalarvi oggi. Per acquistarlo direttamente da Amazon, basta cliccare qui.

realme GT 2

Realme GT 2: la scheda tecnica

Un top di gamma non lo si riconosce dal prezzo, ma dalla scheda tecnica. E il realme GT 2 ce lo dimostra in tutto il suo splendore. Oltre ad avere un design moderno, caratteristica che non guasta mai in un mercato in cui i dispositivi sono oramai tutti uguali tra di loro, lo smartphone è davvero performante.

E per capirlo basta poco. Partiamo dallo schermo AMOLED da 6,62" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz e che lo rende super fluido. La frequenza di aggiornamento lavora su quattro diversi livelli (30, 60, 90 e 120HZ) in base alla tipologia di contenuto e si adatta in automatico, in modo da ottimizzare anche il consumo della batteria. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto valido anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 50MP con tecnologia Imaging ProLight con doppia stabilizzazione e riduzione del rumore con intelligenza artificiale che regala immagini più chiare e nitide. A supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e un sensore macro. La fotocamera frontale è da ben 16MP.

Ottima anche la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni e grazie alla ricarica super rapida da 65W impiega poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. E non si devono temere le alte temperature: lo smartphone ha un innovativo sistema di raffreddamento che le tiene sempre al minimo.

E per concludere, una particolarità che farà piacere a molti: il realme GT 2 è il primo smartphone certificato TCO 9.0 che ne attesta il processo di produzione socialmente responsabile, risultando conforme a oltre 40 indicatori di prestazioni di sostenibilità. Insomma, uno smartphone che strizza l’occhio anche all’ambiente.

Realme GT 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per questo inizio 2023 per il realme GT 2. Lo smartphone top di gamma è disponibile a un prezzo di 374,39€, con uno sconto di ben il 32% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e sfiora i 200€. La consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

realme GT 2