Realme GT 2 Pro 5G, il top di gamma costa la metà

La tecnologia corre veloce e, per lungo tempo, ha spinto i prezzi in basso. Da un paio di anni, però le cose sono cambiate e l’inflazione ha colpito duro anche nel settore tech, in particolare se parliamo di smartphone top di gamma. Per questo, quando capita una buona occasione su Amazon, è meglio approfittarne subito per comprare un ottimo modello ad un ottimo prezzo.

Ottimo modello come il Realme GT2 Pro, telefono top di gamma arrivato in Italia un anno fa con eccellenti caratteristiche tecniche, dal processore alle fotocamere. Il prezzo di lancio in Italia era decisamente alto, ma totalmente giustificato dalla scheda tecnica. Con l’offerta Amazon in corso, però, la storia cambia: ora che costa quasi la metà (venditore e spedizione da parte di terzi) è una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Realme GT 2 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Realme GT 2 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il chip scelto per il Realme GT2 Pro è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM e da 256 GB di storage.

Il display da 6,7 pollici è di tipo AMOLED con risoluzione 1.440×3.216, è compatibile HDR10+, ha la frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di ben 1.400 nit. Questo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass Victus e integra al suo interno anche il lettore per le impronte digitali.

Il comparto fotografico ha tre sensori: il principale è un Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8) con OIS, lo stabilizzatore ottico, il secondo è un grandangolo sempre da 50 MP (f/2.2) e il terzo da 3 MP (f/3.3) ha funzione da zoom-microscopio da 40X. Sulla parte anteriore e collocata nel notch in alto a sinistra si trova il sensore da 32 MP (f/2.4) per selfie e videochiamate.

Ottimo anche il comparto audio, di tipo stereo, ma bisogna rinunciare al jack da 3,5 mm per le cuffie. Sul fronte delle connessioni, invece, troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e il chip NFC utile per i pagamenti contactless (con il POS nei negozi fisici). Naturalmente Realme GT 2 Pro è uno smartphone 5G, in grado di connettersi a tutte le frequenze.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica a 65W. Secondo le specifiche del produttore bastano 33 minuti per una ricarica completa, da zero al 100%.

Realme GT 2 Pro 5G: l’offerta Amazon

Il Realme GT2 Pro è un ottimo dispositivo, uno smartphone 5G top di gamma 2022 che è stato anche molto apprezzato dai consumatori, nonostante il prezzo di lancio di 849,99 euro, per la versione 12/256 GB. A un anno di distanza dal lancio, però, quel prezzo è solo un vago ricordo perché oggi è possibile comprarlo in offerta su Amazon con lo sconto, all’ottimo prezzo finale di 479 euro (-44%, -370,99 euro).

