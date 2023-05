Realme GT 2 Pro, l'offerta è sconvolgente: prezzo in picchiata

Se siete alla ricerca dell’offerta giusta per acquistare il vostro nuovo smartphone, questo è il periodo giusto. Sebbene manchi ancora un po’ al Prime Day estivo, in questi giorni su Amazon si trovano promo eccezionali su tanti smartphone diversi e per tutte le tasche. In questi giorni ve ne abbiamo mostrati un paio e anche oggi c’è spazio per una super promo. Il telefonino protagonista di questo articolo è il realme GT2 Pro, altro dispositivo top di gamma caratterizzato da una scheda tecnica molto interessante e pensata per garantire prestazioni elevatissime.

Non a caso il motore dello smartphone è il potente processore Snap 8 Gen 1 supportato da ben 8GB di RAM. Ma è nel complesso che il dispositivo ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un prodotto top di gamma: schermo super fluido e con ottimi colori, comparto fotografico completo e versatile e infine una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il motivo per cui oggi ne stiamo parlando, però, è il prezzo. Lo smartphone, infatti, è in offerta su Amazon al minimo storico con uno sconto di ben il 41% che ce lo fa pagare quasi la metà. Uno sconto che difficilmente si vede per uno smartphone con queste caratteristiche. Non fatevi scappare una delle migliori offerte disponibili su tutto il web.

realme GT 2 Pro

realme GT 2 Pro: la scheda tecnica

Non bisogna farsi ingannare dalla apparenza: realme è oramai un brand molto affidabile e che sta crescendo sempre di più. Il merito è anche di dispositivi come questo realme GT 2 Pro che coniugano prestazioni a un ottimo prezzo.

Come detto, il realme GT 2 Pro è uno smartphone top di gamma e strizza l’occhio anche a una fascia più alta. Per capirlo basta poco. Ad esempio è dotato di un display Super Reality da 6,7" e risoluzione 2K che assicura immagini super definite e colori unici. Lo schermo è dotato di tecnologia LTPO 2.0 che riduce fino al 50% il consumo di energia e con una frequenza di aggiornamento che varia da 1 a 120Hz in base alla tipologia di contenuto. Il tutto viene gestito dal potente processore Snap 8 Gen 1 supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Eccellente anche il comparto fotografico e non potrebbe essere altrimenti in un dispositivo di questo genere. Nella parte posteriore troviamo una fotocamera principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, un sensore ultra-grandangolare sempre da 50MP e una lente macro con ingrandimento fino a 40x. Ottima anche la fotocamera frontale da 32MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che viene in soccorso in ogni situazione, soprattutto quando c’è poca luce.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna anche per due giorni e che grazie alla ricarica rapida da 65W permette di avere il 100% di autonomia in meno di un’ora. Lo smartphone strizza l’occhio anche alla sostenibilità avendo ricevuto il certificato TCO 9.0 per design e costruzione,

realme GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per un dispositivo top di gamma/premium. Oggi il realme GT 2 Pro lo troviamo su Amazon a un prezzo di 440€, con uno sconto del 41% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. A meno di 450€ è un vero best-buy, soprattutto in relazione alla scheda tecnica che abbiamo appena visto. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e riservato ai clienti Prime. La spedizione e la vendita sono in capo ad Amazon e bisogna aspettare pochissimi giorni per riceverlo a casa. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro: acquistatelo subito.

realme GT 2 Pro