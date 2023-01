Realme GT 2 Pro, il prezzo è in picchiata: sconto esagerato

Questo weekend si apre con una super offerta su uno degli smartphone premium più interessanti lanciati nel corso del 2022. Stiamo parlando del realme GT 2 Pro, dispositivo che monta il meglio che possa offrire il mercato in questo momento, a partire da un processore ultra prestazionale fino ad arrivare a una batteria a lunga durata e che si ricarica in pochissimo tempo. E non bisogna dimenticare una doppia fotocamera da 50MP che permette di scattare immagini e registrare video con una qualità elevatissima.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Tutto questo preambolo serve per introdurre la vera notizia di oggi: questo super smartphone, infatti, è disponibile in offerta con uno sconto di ben il 27% e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e lo troviamo a un prezzo davvero molto interessante. E lo diventa ancora dipiù grazie alla possibilità di pagarlo in dodici rate a tasso zero. Chiedere di più è davvero difficile. Non fatevi scappare questa opportunità e approfittatene subito.

Realme GT 2 Pro: la scheda tecnica

Realme negli ultimi dodici mesi si è imposta con forza nel mercato italiano e lo ha fatto grazie a dispositivi molto interessanti, ma soprattutto con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Una strategia che ricorda molto quanto fatto da Xiaomi negli ultimi cinque anni. E questo realme GT 2 Pro ne è la dimostrazione.

La scheda tecnica è molto chiara e mette in risalto tutte le ottime caratteristiche del dispositivo. A partire già dallo schermo. Infatti, troviamo un display AMOLED Super Reality con risoluzione 2K e refersh rate fino a 120Hz che lo rende fluidissimo nell’utilizzo quotidiano. Presente anche la tecnologia LTPO 2.0 che permette di risparmiare fino al 50% sul consumo di energia. Super prestazionale anche il processore: a bordo è presente lo Snapdragon 8 Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Rispetto ai modelli precedenti, il realme GT 2 Pro fa un deciso passo in avanti anche sotto il punto di vista della fotografia. E il merito è dell’ottimo comparto montato nella parte posteriore. Troviamo, infatti, una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 50MP con angolo di visione da 150 gradi (unica al mondo) e una fotocamera con microlente con funzione di ingrandimento da 40x. Ottima anche la fotocamera per i selfie da ben 32MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che interviene per migliorare colori, contrasti e luminosità.

Chiudiamo con la super batteria da 5000mAh in grado di durare fino a un massimo di due giorni. E grazie alla ricarica rapida da 65W basta poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Chiudiamo con una curiosità che farà felici in molti: il realme GT 2 Pro è il primo smartphone a ricevere il certificato TC 9.0 per design e costruzione, risultando conforme a oltre 40 indicatori di prestazioni di sostenibilità. Quindi uno smartphone che oltre a essere super prestazionale ha anche un occhio di riguardo per l’ambiente.

Realme GT 2 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Trovare uno smartphone premium a poco più di 500€ è diventato oramai impossibile. Fortunatamente viene in nostro soccorso la mega offerta che troviamo sul realme GT 2 Pro. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 545,77€, con uno sconto di ben il 27% su quello di listino. Il risparmio netto supera i 200€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 45,49€ al mese. Il dispositivo è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per il reso gratuito ci sono 30 giorni di tempo.

