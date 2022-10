Realme GT Neo3: la super ricarica è in sconto con l'offerta Amazon

L’interessantissima fascia di mercato dei "quasi top" riserva sorprese ottime e piacevolissime: dispositivi potenti, belli e di ottima qualità, ma a prezzi più accessibili. Specialmente se vanno in offerta, come il Realme GT Neo3 con ricarica SuperDart da 150W portato in Italia appena lo scorso giugno e, adesso, in vendita su Amazon con un ottimo sconto.

Realme GT Neo3 – MediaTek Dimensity 8100 – Display 6,7 pollici – Versione 12/256 GB

Realme GT Neo3: caratteristiche tecniche

Realme GT Neo3 ha un ottimo processore MediaTek Dimensity 8100, realizzato a 5 nanometri e affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Non è un top di gamma al 100%, ma poco ci manca perché la memoria è tanta e il processore spinge parecchio.

Il display da 6,7 pollici è di tipo AMOLED, supporta l’HDR10+ e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto lo schermo troviamo anche il sensore per l’impronta digitale.

Sul retro sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il sensore ultra grandangolare da 8 MP e il sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

REalme GT Neo3 offre le connessioni Bluetooth 5.3, WiFi 5 e ha anche il chip NFC per i pagamenti contactless. La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 150W SuperDart che consente alla batteria una ricarica da 0% a 50% in 5 minuti (c’è anche una versione con batteria un po’ più grande e ricarica da 80W).

Realme GT Neo3: l’offerta Amazon

Il Realme GT Neo3 è arrivato sul mercato italiano lo scorso giugno a un prezzo di listino in linea con la scheda tecnica da "quasi top": 699,99 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato a 599 euro (-14%-100,99 euro), un prezzo molto buono per un telefono con questa potenza, questa batteria e questa ricarica.

