Fonte foto: Realme

Realme aggiorna la fascia alta della sua offerta di smartphone con il debutto del nuovo Realme GT Neo 6. Lo smartphone è uno dei primi modelli ad arrivare sul mercato includendo tra le specifiche il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, svelato alcune settimane fa da Qualcomm e realizzato con l’obiettivo di offrire prestazioni simili al top di gamma Snapdragon 8 Gen 3 ma con un prezzo più accessibile. Il nuovo Realme GT Neo 6, che segue il debutto della versione SE con Snapdragon 7+ Gen 3, arricchisce, per il momento, solo la gamma cinese di Realme che, invece, ha appena annunciato l’arrivo in Italia i nuovi Realme 12.

Realme GT Neo 6: caratteristiche tecniche

Il nuovo Realme GT Neo 6 è dotato, come detto in apertura, del SoC Qualcomm Snapdraogn 8s Gen 3, chip realizzato con processo produttivo a 4 nm. Lo smartphone arriva sul mercato con varie combinazione di RAM e storage: si parte da 12 GB di RAM e 256 GB di storage e si arriva fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Tutte le varianti includono una memoria di archiviazione di tipo UFS 4.0.

Il nuovo modello di casa Realme misura 162 x 75,1 x 8,7 mm a fronte di un peso di 191 grammi, ed è dotato anche di un display AMOLED LTPO con diagonale di 6,78 pollici, risoluzione di 1.264×2.780 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Sotto al display è installato un sensore di impronte digitali ottico.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony IMX882 da 50 Megapixel, con apertura f/1.9 e OIS, e un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Lo smartphone può usare il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.4 oltre al chip NFC. Non c’è il jack audio da 3,5 mm. C’è, invece, la certificazione IP65.

C’è anche una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida SuperVooc da 120 W. Non c’è, invece, la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 14 con Realme UI 5.0. Il software includerà alcune funzionalità AI, seguendo il nuovo trend del mercato per gli smartphone premium. Per il momento, non è noto il tipo di supporto software che sarà garantito allo smartphone, ma Realme dovrebbe rilasciare almeno 3 major update di Android per il suo nuovo modello.

Realme GT Neo 6: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo 6, per il momento, verrà distribuito solo in Cina. L’azienda non ha ancora fornito informazioni in merito a una commercializzazione internazionale dello smartphone che potrebbe arrivare anche in Europa (forse anche con un rebrand e un nuovo nome). Le vendite in Cina partono subito. A disposizione degli utenti ci sono tre varianti cromatiche (argento, verde e viola) con prezzi che partono da 2.099 yuan, pari a circa 280 euro.