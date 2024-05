Sony Xperia 1 VI ufficiale, la scheda tecnica del nuovo top di gamma di Sony

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sony

Sony ha presentato ufficialmente il Sony Xperia 1 VI, il nuovissimo smartphone di fascia alta del colosso della tecnologia giapponese.

Parliamo di device che non teme confronti e che utilizza tutto il meglio della tecnologia di casa Sony in termini di display, audio e fotocamere. Stesso discorso anche per il processore, il nuovissimo top di gamma Qualcomm che, oltre a una grandissima potenza, porta su questo device anche molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Data d’uscita ancora sconosciuta ma questo smartphone è già riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, confermando la grandissima attenzione di Sony per ogni minimo particolare.

Sony Xperia 1 VI: scheda tecnica

Il Sony Xperia 1 VI ha uno schermo OLED che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit. Lo schermo ha anche una tecnologia per la regolazione dell’immagine Powered by BRAVIA, che sfrutta gli algoritmi AI di Sony per migliorare contrasto, colore e nitidezza dei contenuti visualizzati sullo schermo.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Di altissimo livello il comparto fotografico con un sensore principale da 48 MP (un Sony Exmor T da 1/1,35 pollici for Mobile), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (un Sony Exmor RS da 1/2,5 pollici for Mobile) e un teleobiettivo periscopico con zoom fino a 7,1x da 12 MP (un Sony Exmor RS da 1/3,5 pollici for Mobile) che può essere utilizzato anche per le fotografie macro ingrandite a 2x. La fotocamera frontale è da 12 MP (un Sony Exmor RS da 1/2,9 pollici for Mobile).

Stando alle dichiarazioni di Sony, per migliorare ulteriormente la resa fotografica, il device utilizza anche dei sofisticati algoritmi AI che intervengono sulle foto e sulla resa visiva del display.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C- il chip per l’NFC e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Molto interessante il comparto audio che comprende due speaker ad alte prestazioni compatibili con 360 Reality Audio (l’audio spaziale di Sony), Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Ultimate (la tecnologia di Sony che interviene sui contenuti in riproduzione per riprodurli a una qualità il più vicina simile possibile al formato d’origine) e LDAC.

C’è persino l’ingresso per il jack da 3,5 mm che, a detta di Sony, ha un circuito completamente riprogettato per garantire una resa sonora superiore.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con la garanzia di 3 aggiornamenti di sistema e 4 anni di patch di sicurezza.

Meritano una menzione a parte i materiali con la scocca realizzata in alluminio, il vetro Gorilla Glass Victus 2 e il rivestimento posteriore Gorilla Glass Victus 1. Infine questo smartphone è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersione.

Sony Xperia 1 VI: prezzo e disponibilità

Al momento non sono ancora disponibili le informazioni ufficiali sull’arrivo del nuovo Sony Xperia 1 VI e il sito ufficiale dell’azienda giapponese riporta solo la dicitura “Presto in vendita“. Per quanto riguarda il prezzo, invece, il sito tedesco di Sony riporta 1.399 euro, ma al momento l’informazione non è ancora confermata per l’Italia.