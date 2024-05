Sony Xperia 10 VI ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sony

Sony ha presentato ufficialmente il nuovo Xperia 10 VI che va ad affiancarsi al Sony Xperia 1 VI, il vero top di gamma dell’azienda giapponese.

Un device di fascia media che, ovviamente, deve rinunciare a buona parte delle tecnologie viste sull’altro modello a beneficio di un comparto hardware più semplice, sviluppato per quegli utenti che vogliono essenzialmente uno smartphone di buona fattura da utilizzare nella vita di tutti i giorni e da acquistare a un prezzo nettamente inferiore rispetto al fratello maggiore.

Sony Xperia 10 VI: scheda tecnica

Il Sony Xperia 10 VI ha un display OLED da 6,1 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 60 Hz. A protezione dello schermo troviamo un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus, che lo tiene al sicuro da graffi e urti accidentali.

Il display è realizzato con tecnologia Triluminos, la stessa presente sui televisori Sony Bravia sviluppata per dare alle immagini in riproduzione una maggiore ricchezza nei colori, tonalità e sfumature più naturali.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è molto più semplice rispetto a Sony Xperia 1 VI e comprende una fotocamera principale da 48 MP (un sensore Exmor R da 1/2,8 pollici for mobile) e una ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

Il comparto audio è composto da due speaker full range, inoltre il dispositivo è compatibile col formato LDAC e con la tecnologia DSEE Ultimate di Sony che sfrutta gli algoritmi proprietari per riprodurre i contenuti multimediali nella maniera più fedele possibile al formato di origine.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con la promessa da parte di Sony di 3 aggiornamenti di sistema e 4 anni di patch di sicurezza.

Infine, questo smartphone è certificato IP68, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Sony Xperia 10 VI: prezzo e disponibilità

Come già visto per il modello Xperia 1 VI, anche nel caso del Sony Xperia 10 VI il sito ufficiale del prodotto non riporta alcuna indicazione sull’uscita di questo device mostrando solo la scritta “Presto in vendita”.

Sul sito tedesco di Sony, però, è stato condiviso il prezzo che, almeno in Germania, sarà di 399 euro mentre l’uscita è stata fissata al prossimo 10 giugno.