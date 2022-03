Realme GT Neo 3 con ricarica a 150W sta per arrivare

Sarà il primo smartphone commerciale al mondo, non prototipo, con la ricarica ultrarapida a 150 watt, avrà uno stile a dir poco racing e sarà il primo telefono con il nuovo chip MediaTek Dimensity 8100. Sono questi i tre biglietti da visita di Realme GT Neo 3, che verrà ufficializzato il 22 marzo 2022.

Lo ha annunciato, anche tramite i suoi canali social, la stessa azienda del gruppo BBK Electronics (oltre a Realme, anche Oppo, OnePlus, Vivo e iQOO). Dalle caratteristiche tecniche e dal design si intuisce che questo modello ha come target il pubblico più giovane, a cui interessa la velocità del dispositivo, la velocità di ricarica (forse ancor più) e che gradisce uno stile abbastanza appariscente. GT Neo 3, giusto per capire di cosa stiamo parlando, sfoggia un colore blu elettrico e due bande bianche parallele ispirandosi dichiaratamente alla Shelby Mustang del 1966. In teoria, e vedremo se anche in pratica, tutto quello che Realme promette verrà mantenuto dal GT Neo 3 che, grazie al Dimensity 8100, dovrebbe offrire molta potenza, bassi consumi e un prezzo ragionevole.

Realme GT Neo 3: caratteristiche tecniche

Tra quello che ha già dichiarato Realme e quello che hanno rivelato nei giorni scorsi i leaker, la scheda tecnica di Realme GT Neo 3 è già praticamente nota. Al chip MediaTek Dimensity 8100 verranno affiancati 8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di memoria interna.

Lo schermo sarà un AMOLED Full HD+ da 6,7 pollici, con refresh rate da 120 Hz, con fotocamera frontale da 16 MP nel foro. Dietro, invece, 3 sensori: un principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, un grandangolo da 2 MP e un sensore di profondità per il bokeh da 2 MP. La batteria non sarà grandissima, si suppone da 4.500 mAh, perché sarà velocissima la ricarica: fino a 150 watt.

Sky Li, fondatore e CEO di Realme, su Twitter non ha alcuna remora a commentare il design racing di GT Neo 3: “Esprimi le tue aspettative in fatto di velocità“.

Realme GT Neo 3: prezzo e disponibilità

Il nuovo Realme GT Neo 3 verrà presentato ufficialmente il 22 marzo e solo quel giorno potremo sapere quando arriverà sul mercato. Sarà molto interessante conoscerne il prezzo, che sarà certamente buono ma non bassissimo, visti i contenuti tecnici.

L’attuale GT Neo 2, con chip Qualcomm Snapdragon 870, è stato infatti lanciato sul mercato a 549 euro e, ancora oggi, ha uno street price di 350-400 euro.