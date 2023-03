Realme GT Neo 5 SE sta arrivando primi test

Realme GT Neo 5 SE sarà presentato in esclusiva per i mercati cinesi il prossimo 3 aprile e, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali al riguardo, Geekbench avrebbe già condiviso i test riguardo alcune delle specifiche tecniche in dotazione allo smartphone.

Tra queste, non è passato inosservato il processore Snapdragon 7+ Gen 2, accompagnato da una serie di ulteriori caratteristiche decisamente interessanti per il futuro di questo dispositivo. In questo modo il Realme GT Neo 5 SE si aggiunge al Redmi Note 12 Turbo, diventando tra i primi dispositivi a sfruttare il nuovo chip di Qualcomm.

Realme GT Neo 5 SE: come sarà

Oltre indiscrezioni rilasciate da GeekBench in riferimento al già citato Snapdragon 7+ Gen 2 con GPU Adreno 725, su AnTuTu sono apparse altre caratteristiche che faranno parte della dotazione tecnica di Realme GT Neo 5 SE.

Tra queste svetta sicuramente un probabile display OLED con risoluzione a 1,5K e refresh rate a 144 Hz. Lo smartphone dovrebbe avere anche 16 GB di RAMe 1 TB di spazio di archiviazione. Al momento non è chiaro se saranno disponibili tagli di memoria inferiori o se arriverà sul mercato in quest’unica versione.

Realme GT Neo 5 SE dovrebbe avere anche una configurazione con tre fotocamere con un sensore principale OmniVision da 64 MP, un probabile obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e un ulteriore sensore macro da 2 MP. La selfiecamera, invece, dovrebbe essere da 16 MP.

Stando a quanto riportato dalla scheda AnTuTu, GT Neo 5 SE avrebbe uno spessore di 8,95 millimetri e un peso di 193,1 grammi. Se l’ultima indiscrezione fosse confermata questo smartphone sarebbe circa 6 grammi più leggero del precedente modello.

Il dispositivo avrà una batteria da 5.500 mAh che dovrebbe avere il supporto anche per la ricarica rapida da 100 W. Sul fratello maggiore, il Realme GT Neo 5,la ricarica rapida era da 150 o 240 W, in questo caso trattandosi di una soluzione "lite" l’azienda ha probabilmente preferito il compromesso dei 100 W che, comunque, è una potenza di ricarica ben più alta di quella di molti top di gamma 2023.

Visto il SoC, non mancherà il supporto completo al 5G (sia millimetrico che Sub-6 GHz), e le altre opzioni di connettività come WiFi, Bluetooth 5.3, IR ed NFC.

Infine il sistema operativo in uso dovrebbe essere Android 13 con interfaccia Reame UI 4.0.

Realme GT Neo 5 SE: quanto costerà

Al momento non ci sono ancora indicazioni ufficiali riguardo al costo del nuovo Realme GT Neo 5 SE, così come non ci sono informazioni sull’arrivo sui mercati occidentali.

Conosciamo, tuttavia, i prezzi cinesi del fratello maggiore Realme GT Neo 5 (in foto):

Realme GT Neo 5 240W – 16/256 GB: 3.199 Yuan (439 Euro)

Realme GT Neo 5 240W – 16 GB/1 TB: 3.499 Yuan (480 Euro)

Realme GT Neo 5 150W – 8/256 GB: 2.499 Yuan (343 Euro)

Realme GT Neo 5 150W – 12/256 GB: 2.699 Yuan (370 Euro)

Realme GT Neo 5 150W – 16/256 GB: 2.899 Yuan (398 Euro)

Nel caso del Realme GT Neo 5 SE, quindi, trattandosi di una versione "SE" si potrebbe risparmiare abbastanza rispetto al modello superiore.