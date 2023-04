Realme GT Neo3: con questa offerta le cuffiette sono gratis

Oggi chi acquista un nuovo smartphone compra molto spesso anche un paio di cuffiette wireless e, quasi sempre, i due dispositivi sono usati in coppia per evidenti motivi di praticità. Per questo motivo l’offerta in corso su Amazon, che propone insieme il nuovo smartphone Realme GT Neo3 e le cuffiette Realme Buds Air 3, è da prendere seriamente in considerazione per due motivi. Il primo è che entrambi i dispositivi sono di ottima qualità, il secondo è che acquistando insieme smartphone e cuffiette, queste ultime praticamente sono regalate.

Realme GT Neo 3 con Realme Buds Air 3 – Mediatek Dimensity 8100 – Versione 8/256 GB

Realme GT Neo3 e Buds Air 3: caratteristiche tecniche

Realme GT Neo3 ha a bordo l’ottimo processore MediaTek Dimensity 8100, abbinato a 8 GB di RAM (di tipo LPDDR 5) e 256 GB di storage (di tipo UFS 3.1). Siamo ai confini con una configurazione da top di gamma, grazie all’abbondanza di memoria e al SoC che è molto potente.

Il display misura 6,7 pollici, è di tipo AMOLED, compatibile HDR10+, e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il lettore per le impronte digitali è integrato sotto lo schermo e il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro del Realme GT Neo3 sono presenti tre fotocamere: il sensore principale è il Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzatore ottico (OIS), l’ultra grandangolare da 8 MP e il macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate da 16 MP è posta nel foro centrale.

Le connessioni disponibili sono il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e l’NFC per i pagamenti contactless e la lettura dei chip delle card elettroniche. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 80W SuperDart che, secondo le specifiche del produttore, ricarica da 0 al 100% in 32 minuti.

Gli auricolari Realme Buds Air 3 inclusi nell’offerta sono cuffiette di tipo in-ear, cioè con gommino che isola dai rumori esterni. Il suono, grazie ai driver dinamici da 10 millimetri, è di ottima qualità anche alle frequenze più basse. Il rumore esterno viene eliminato dall’algoritmo di ANC, che sottrae fino a 42 dB.

L’autonomia delle cuffie Realme Buds Air 3 è di 7 ore, che salgono a 30 ore con la custodia, e con 10 minuti di ricarica si ottengono altri 100 minuti di riproduzione.

Realme GT Neo 3 con Buds Air 3: l’offerta Amazon

Il Realme GT Neo3, insieme alle cuffiette Realme Buds Air 3, ha un prezzo complessivo di 659,98 euro. Ma grazie allo sconto al momento disponibile su Amazon è possibile acquistare entrambi i prodotti scontati a 445,98 euro (-32%%-214 euro). Si tratta di uno sconto che va ben oltre il prezzo delle cuffiette che, in pratica, sono gratis.

