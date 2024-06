Fonte foto: Realme

Non ci sono solo i nuovi Realme GT 6 e Realme GT 6T tra le novità della gamma Realme per il mercato italiano di questa settimana. L’azienda, che ha scelto Milano come sede dell’evento di presentazione dei nuovi prodotti destinati al mercato europeo, ha annunciato anche il lancio di due nuovi modelli di cuffie true wireless (di tipo in-ear). Si tratta delle Realme Buds Air6 e Realme Buds Air6 Pro, già svelate in India lo scorso mese di maggio. I nuovi auricolari sono acquistabili anche su Amazon.

Realme Buds Air6 e Air6 Pro: caratteristiche

Le nuove Realme Buds Air6 sono dotate di driver dinamici da 12,4 mm e della cancellazione attiva del rumore fino a 50 dB. Gli auricolari hanno la certificazione Hi-Res Audio e la decodifica LHDC 5.0 per una qualità audio elevata. È presente un sistema a 6 microfoni con funzionalità per la riduzione del rumore di fondo in chiamata e, quindi, per l’utilizzo senza problemi anche all’aperto.

L’operatore, inoltre, garantisce un’autonomia complessiva di 40 ore (considerando la carica della custodia e disattivando l’ANC) con possibilità di sfruttare la ricarica rapida per ottenere 7 ore di ascolto in 10 minuti di ricarica. C’è anche la certificazione IP55 oltre alla possibilità di utilizzare il Bluetooth 5.3, con una latenza che si riduce fino a 55 ms.

Gli auricolari di Realme consentono la gestione di riproduzione e chiamate grazie ai comandi touch, che possono essere personalizzati tramite l’app Realme Link.

La versione Pro, oltre a una forma leggermente differente, si caratterizza per un design interno a doppio driver coassiale. Gli auricolari hanno, infatti, un woofer da 11 mm e un tweeter micro-planar da 6 mm. Il codec per l’audio di alta qualità è LDAC e c’è anche la possibilità di sfruttare l’audio spaziale 3D. L’autonomia con una singola carica arriva a 10 ore mentre considerando anche la custodia si arriva fino a 40 ore, senza ricorrere alla cancellazione del rumore.

Realme Buds Air6 e Air6 Pro: i prezzi

Disponibili da questa settimana, le nuove cuffie TWS di Realme arrivano sul mercato italiano con i seguenti prezzi:

Realme Buds Air6 – 69,99 euro

Realme Buds Air6 Pro – 89,99 euro

A disposizione degli utenti ci sono due colorazioni per il modello base, Silver e Green, e tre colorazioni per la versione Pro, Titanium Twilight, Silver Blue e Argento. Tutte le versioni sono già acquistabili su Amazon (alcuni modelli sono già proposti a prezzo scontato).

