Realme lancerà "il re dei tablet" Android

Il vicepresidente di Realme, Xu Qi, ha parlato del prossimo tablet del colosso cinese. Stando a quanto dichiarato dal manager, il nuovo modello sarà il “re dei tablet“. Inoltre, la società ha affermato che il dispositivo sarà molto competitivo nel mercato dei tablet Android. In effetti, una delle più recenti indiscrezioni ci fa ben sperare su questo dispositivo, anche se non si può certo dire che in casa Realme siano stati molto umili…

Il famoso blogger cinese Digital Chat Station (@DCS, su Weibo) ha svelato quelle che potrebbero essere alcune delle specifiche tecniche più interessanti del Realme Pad. Il rumor parla dello schermo del device che, stando al leaker, avrebbe una risoluzione molto elevata e una eccellente frequenza di aggiornamento. Inoltre, secondo l’indiscrezione, il Realme Pad nasconderà sotto il cofano un ottimo (anche se non recentissimo) processore di Qualcomm e una batteria molto capiente. Le versioni del nuovo tablet di Realme dovrebbero essere, inoltre, due con quella di fascia più bassa che manterrebbe, nonostante la scheda tecnica, un prezzo molto aggressivo.

Realme Pad 2022: caratteristiche e prezzo

Il solito @DCS ha dichiarato che il Realme Pad verrà dotato di uno schermo LCD 2,5K, con una frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz. Inoltre, il tablet di Realme dovrebbe avere a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 870, lanciato a gennaio 2021 e derivato dallo Snapdragon 865, chip dei top di gamma del 2020. La batteria, secondo il leaker cinese, avrebbe una capacità pari a 8.360 mAh.

Realme Pad, come accennato, arriverà in due versioni: una di fascia alta e una di fascia bassa. La versione di fascia bassa dovrebbe costare, al cambio attuale, circa 280 euro.

Realme Pad 2021: com’è

Il Realme Pad dovrebbe essere presentato in Cina entro la fine di maggio 2022 e andrà a sostituire l’attuale modello Realme Pad 2021, che è in vendita anche in Italia dallo scorso novembre. Si tratta di un device con a bordo il chip MediaTek Helio G80 (un 8 core da 2 Ghz), accoppiato ad un taglio massimo di memorie di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Lo schermo di questo tablet è da 10,4 pollici (LCD di tipo IPS con risoluzione 2K WHXGA+. La batteria di questo device è da 7.100 mAh, con supporto per la ricarica da 18 Watt. Il prezzo attuale su Amazon del Realme Pad è di circa 180 euro, nella variante Wi-Fi da 4/64 GB.