Realme Pad arriva in Italia: il prezzo è giusto

Il primo tablet a marchio Realme arriva finalmente in Italia. Realme Pad era stato annunciato in Cina lo scorso settembre, e subito gli appassionati più fedeli al giovane e ambizioso brand orientale hanno iniziato a sperare che sarebbe arrivato anche dalle nostre parti. Detto, fatto: Realme Pad è ufficialmente in vendita in Italia.

Il progetto è interessante, perché come da tradizione per i prodotti Realme tenta di coniugare delle caratteristiche tecniche e funzionali interessanti a un prezzo conveniente. Il primo tablet di Realme è un prodotto anzitutto realizzato con cura: è in alluminio pure il telaio, che alla luce del prezzo avrebbe anche potuto essere in plastica, è molto sottile (appena 6,9 millimetri) e possiede uno schermo molto grande in rapporto alla superficie frontale. Insomma, a vederlo in foto dà l’idea di essere un prodotto riuscito, e quasi si fatica a credere che non arrivi nemmeno a 250 euro di listino.

Realme Pad in Italia, com’è fatto

Il primo tablet in assoluto della giovane azienda cinese, Realme Pad, debutta in Italia con delle caratteristiche tecniche interessanti. A dominare la scena c’è uno schermo LCD IPS da 10,4 pollici con risoluzione 2K WHXGA+ (1.200 x 2.000 pixel), luminosità massima di 360 nit e Sunlight Mode, e con un rapporto di "riempimento" tra lo schermo e la superficie frontale dell’82,5%.

Il chip di Realme Pad è prodotto da MediaTek, e nello specifico si tratta di un Helio G80, un octa core da 2 GHz di frequenza massima realizzato a 12 nanometri, con la GPU Mali-G52 MC2. Ampia la scelta in termini di memorie: RAM da 3, 4 o 6 GB e spazio di archiviazione di 32, 64 o 128 GB, che comunque è espandibile tramite microSD, una dotazione sempre più rara da trovare e che per questo è molto apprezzata dagli appassionati.

Nutrito il comparto connettività di Realme Pad: ci sono 4G grazie al supporto alle nanoSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, Beidou, Glonass, un ingresso USB-C e uno per il jack audio da 3,5 mm, anche questo raro e certamente gradito al pubblico. Quattro gli altoparlanti che realizzano l’effetto stereo. Le fotocamere sono due, entrambe da 8 megapixel: una sul fronte e una sul retro, capaci di registrare video in Full HD a 30 fps.

La batteria di Realme Pad è da 7.100 mAh di capacità, con ricarica rapida a 18 watt e ricarica inversa. Dimensioni di 246.1 x 155.9 x 6.9 mm per 440 grammi di peso. L’interfaccia utente è la Realme UI for Pad basata su Android 11.

Realme Pad, quanto costa in Italia

Realme Pad arriva in Italia in due colorazioni, Real Gold e Real Grey. Tre le varianti in vendita, in grado di soddisfare le esigenze più disparate grazie alla diversa capacità delle memorie RAM e ROM: