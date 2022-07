Realme Narzo 50i Prime ufficiale: 100% low cost

La presentazione ufficiale anche in Italia del nuovo smartphone Realme Narzo 50i Prime porta sul nostro mercato un nuovo telefono entry level. Il dispositivo è dotato di una scheda tecnica basilare, tanta batteria e prezzo basso. D’altronde per chi cerca uno smartphone per telefonare, messaggiare, scattare qualche foto senza pretese o guardare qualche video in streaming questo modello ha in dotazione tutto quello che serve.

Realme Narzo 50i Prime ha una scheda tecnica che ricorda il Realme C30 recentemente presentato in India. Il fatto che Realme punti a una fascia di prezzo così bassa e in distribuzione tra Asia e Europa, seppur con nomi diversi ha una sua spiegazione. La scheda tecnica veramente ridotta all’osso aiuta a conquistare, ovunque nel mondo, quanti hanno bisogno magari di un secondo telefono su cui abbinare anche un paio di SIM, ma che sia appunto economico e dotato di una batteria che si scarichi molto lentamente. La strategia di Realme, secondo le analisi di Canalys, si dimostra vincente, infatti è l’unica azienda ad aver aumentato le vendite di smartphone e la quota di mercato in Europa nei primi due trimestri di quest’anno.

Realme Narzo 50i Prime: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Realme Narzo 50i Prime è l’Unisoc T612 (solo 4G) abbinato a 2/3/4 GB di RAM e 32/64 GB di spazio di archiviazione. Sono presenti ben 3 slot per schede di cui una per microSD per espandere la memoria fino a 1TB, le altre due per le SIM telefoniche.

Il display da 6,7 pollici HD+ è 1.600 x 720 pixel e luminosità di picco di 400 nit e tecnologia LCD. Sul lato posteriore del telefono troviamo una sola fotocamera da 8 MP (f/2,0) mentre nel notch anteriore la fotocamera selfie è da 5 MP (f/2,2).

La connettività è assicurata da Bluetooth 5.0 e Jack cuffie da 3,5 mm. La batteria da 5.000 mAh e ricarica da 10 W e il sistema operativo è Android 11 Go Edition con interfaccia realme UI R.

Realme Narzo 50i Prime: disponibilità e prezzo

Lo smartphone Realme Narzo 50i Prime è disponibile in due colori: Dark Blue (blu scuro) e Mint (verde menta) e in vendita sul sito ufficiale a 139,99 euro.

Dal 12 luglio, in occasione dell’inizio degli sconti Prime Day Amazon il telefono Realme Narzo 50i Prime configurazione 3 GB/64 GB sarà in vendita scontato a 109,99 euro.