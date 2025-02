Cosa sappiamo del nuovo realme "Ultra" in arrivo

Fonte foto: Realme

Tra gli smartphone più attesi che verranno lanciati durante il Mobile World Congress 2025, in programma dal 3 al 6 marzo a Barcellona, ci sono quelli della serie 14 Pro di realme. Ma il produttore cinese, da tempo impegnato in una vera e propria scalata verso il segmento premium del mercato dei telefoni Android, ha annunciato che al MWC mostrerà anche un altro telefono.

Un telefono inedito, al quale realme darà un nome con il suffisso "Ultra": potrebbe essere un realme 14 Ultra, oppure un realme GT7 Ultra (quest’ultimo nome sembra più probabile, vista la fascia premium). Quel che è certo, però, è che questo realme Ultra andrà a competere con lo Xiaomi 15 Ultra, appena annunciato, e con l’OPPO Find X8 Ultra, realizzato dal brand principale del gruppo BBK di cui fa parte la stessa realme.

Realme Ultra: cosa sappiamo

Il focus di questo realme Ultra, scusate il gioco di parole, è tutto sulla fotografia. La casa cinese ha annunciato che lo smartphone avrà un sensore fotografico principale da 1 pollice, quindi molto grande, per catturare molta più luce.

Ci sarà, inoltre, uno zoom ottico con ingrandimento 10X, equivalente ad un 234 millimetri tradizionale. Ma non solo: in un video pubblicato da realme si vede il CEO di realme Europe Francis Wong che tiene in mano uno smartphone e fa delle foto. Lo smartphone è coperto da uno sticker, ma dai gesti di Wong sembra proprio che il telefono abbia una lente regolabile come quella delle fotocamere reflex.

Possiamo dare per scontato, inoltre, che realme Ultra avrà il miglior chip del momento, cioè il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, e il resto della scheda tecnica di pari livello. Un dispositivo "Ultra" a tutti gli effetti, insomma.

Realme Ultra: quando arriva

In un comunicato stampa ufficiale realme ha detto che "mostrerà uno smartphone dotato di un sensore ultra-large" durante il Mobile world Congress. Mostrerà, non lancerà.

La cosa più probabile, infatti, è che realme mostri questo telefono la settimana prossima, per poi realmente metterlo in vendita nel corso del 2025. Un dettaglio interessante, per noi europei, è che questa presentazione avverrà alla fiera di Barcellona, lasciando intendere che il mercato UE non verrà escluso dalla commercializzazione.

Il concorrente da battere, lo Xiaomi 15 Ultra appena presentato in Cina, sarà anch’esso in mostra al MWC e sarà quasi certamente venduto anche in Europa, compresa l’Italia dove è già possibile comprare il predecessore Xiaomi 14 Ultra.

Quest’ultimo ha un prezzo italiano di 1.499,90 euro, quindi il 15 Ultra potrebbe arrivare anche a 1.699 euro. Vedremo quanto costerà il concorrente realme Ultra.