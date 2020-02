Realme X50 Pro, lo smartphone 5G lowcost che sfida l'iPhone

25 Febbraio 2020 - Uno smartphone top di gamma Android, con componentistica e soluzioni tecniche di ultima generazione, 5G compreso, ad un prezzo inferiore ai 600 euro. E’ il nuovo Realme X50 Pro presentato in streaming da Realme, dopo la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona a causa del Coronavirus.

Si tratta di un top di gamma a tutti gli effetti, in grado di competere con i migliori smartphone Android e con i futuri iPhone 2020, ma con un prezzo che è praticamente un terzo rispetto ad un equivalente iOS e la metà rispetto ad un dispositivo Android di produttori più blasonati. E’ la politica di prezzo di Realme, già ben nota e molto apprezzata dagli utenti, che si conferma anche per il flagship 2020 X50 Pro che, come quasi tutti i dispositivi top di gamma 2020, si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 865.

Realme X50 Pro: scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme X50 Pro parla da sola: Qualcomm Snapdragon 865, GPU Adreno 650 e supporto al 5G con otto antenne, affiancato da 6, 8 o 12 GB di veloce RAM LPDDR5 e da 64, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione con tecnologia UFS 3.0, display Super AMOLED FullHD+ con risoluzione da 2.400×1.80 pixel e refreh rate da 90 Hz, con lettore di impronte integrato.

A queste caratteristiche “base”, Realme aggiunge un buon reparto fotografico posteriore: quattro sensori, con il principale da 64 MP affiancato da un ultrawide da 8 MP (con funzione macro fino a 3 centimetri di distanza), uno zoom ottico da 2X (ibrido fino a 20X) da 13 MP e un sensore ToF da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP, affiancata da un grandangolo da 8 MP. Per un totale di sei sensori fotografici. L’audio è compatibile con le tecnologie Dolby Atmos e Hi-Res Audio e la batteria è da 4.200 mAh con ricarica rapida da 65 Watt.

Realme X50 Pro: quanto costa e quando esce

Ancora Realme non ha annunciato i prezzi definitivi e la data di lancio in Europa del Realme X50 Pro, ma su altri mercati è già in vendita a prezzi di circa 480 euro per la versione 6/64 GB e 570 euro per la versione top da 12/256 GB. E’ chiaro che con prezzi del genere (o anche un po’ più alti, vista la tassazione superiore in Europa) il Realme X50 Pro si annuncia uno degli smartphone più interessanti del 2020 per rapporto prezzo/dotazione.