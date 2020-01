Realme X50, il primo smartphone 5G lowcost: le caratteristiche

8 Gennaio 2020 - Chi ha detto che la connessione 5G è riservata solo agli smartphone top di gamma? Realme X50 sarà il primo dispositivo 5G low-cost ad essere lanciato sul mercato. La notizia è stata resa ufficiale dalla società cinese che ha anche annunciato il prezzo di lancio dello smartphone. Oltre alla al modem per il 5G, il dispositivo ha specifiche di tutto rispetto.

A bordo troviamo il processore Snapdragon 765 e uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz che rende più fluido l’uso del Realme X50 5G. Anche il comparto fotografico promette bene: è dotato di fotocamere posteriori da 64 megapixel, due selfie-cam da 16 megapixel e una batteria a ricarica rapida. Lo smartphone low cost Realme X50 è disponibile inizialmente in Cina, ma nelle prossime settimane/mesi arriverà anche in Europa e in Italia.

Realme X50: le caratteristiche

Il Realme X50 è il nuovo smartphone medio di gamma lowcost dell’azienda cinese da poco arrivata anche in Italia e che ha aggredito il mercato con smartphone dal rapporto qualità-prezzo molto elevato. I componenti di ultima generazione garantiscono ottime prestazioni: monta un processore Snapdragon 765G supportato da 6 GB, 8 GB e 12 GB di RAM e da 128 o 256GB di memoria interna. Lo schermo IPS da 6,57 pollici ha un refresh rate a 120 Hz e una risoluzione FullHD+.

Le fotocamere posteriori sono ben quattro: sensore principale da 64 Megapixel, teleobiettivo da 12 Megapixel, fotocamera grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 2 Megapixel. Doppia fotocamera anteriore con sensore da 16 Megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 12 Megapixel.

Inoltre, ha un sistema di dissipazione del calore che evita che il cellulare raggiunga alte temperature mentre si sta giocando. Ha una batteria da 4.200 mAh e una tecnologia avanzata che consente di ricaricare il telefono fino al 70% in trenta minuti.

Oltre a queste, il dispositivo ha anche altre funzionalità: il lettore di impronte digitali montato lateralmente, lo slot per le schede microSD, il supporto audio Dolby Sound e lo slot dual SIM, oltre all’attacco USB-C per connettere il caricabatterie. Verrà rilasciato con sistema operativo Android 10.

Realme X50: l’edizione speciale

Realme, accanto all’edizione standard, ha presentato anche una versione speciale del Realme X50. La sua particolarità? Il design sarà realizzato dall’artista giapponese Mr. Fukasawa e sarà disponibile in diversi colori e fantasie. Il cellulare avrà 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Realme X50 5G: prezzo e data d’uscita

Come accennato, lo smartphone low cost uscirà in diverse varianti. Per ognuna ci sarà un prezzo differente. Il modello da 8GB di RAM e 128 GB di storage interno costerà circa 325 euro. Il modello da 6GB di RAM e 256 GB di memoria interna costerà 348 euro. Infine, la variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno sarà venduta a 387 euro. Poi ci sarà l’edizione speciale che avrà un prezzo di 400 euro. I prezzi fanno riferimento al mercato cinese, dove lo smartphone uscirà a metà gennaio. Nei prossimi messi arriverà anche in Italia e verranno comunicati i prezzi ufficiali.