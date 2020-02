Realme X50 Pro 5G, lo smartphone Android dal prezzo mini

9 Febbraio 2020 - Non sono molti gli utenti italiani che conoscono Realme, produttore cinese che ha fatto da poco il suo debutto sul mercato italiano. Realme ha fatto subito parlare di sé per una politica dei prezzi molto simile a Xiaomi: smartphone dalle prestazioni top a un prezzo inferiore rispetto alla media. L’azienda cinese si sta preparando al 2020 lavorando sui nuovi dispositivi che debutteranno a breve. Il primo dovrebbe essere il Realme X50 Pro 5G, che farà il proprio debutto al Mobile World Congress 2020.

A darne l’annuncio è la stessa azienda cinese tramite i propri account social: l’appuntamento è al MWC 2020 di Barcellona, dove sarà possibile mettere mano sul nuovo Realme X50 Pro 5G. Per quale motivo lo smartphone è così atteso? Per un motivo molto semplice: sarà uno smartphone 5G dalle caratteristiche top e dal prezzo contenuto. Potrebbe essere lanciato a poco meno di 600 euro e montare il nuovo chipset Snapdragon 865 supportato da ben 12GB di RAM. Ecco tutto quello che sappiamo sul Realme X50 Pro 5G.

Caratteristiche Realme X50 Pro 5G

Leggendo la possibile scheda tecnica del Realme X50 Pro 5G basta poco per capire che siamo di fronte a un vero top di gamma. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 865 con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Presente anche il modem Snapdragon X55 per garantire il supporto alla rete 5G. Schermo da 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz.

Nella parte frontale ci sarà un foro con all’interno una doppia fotocamera. Nella parte posteriore, invece, ci saranno quattro fotocamere posizionate verticalmente con sensore principale da 108 Megapixel. Gli altri sensori saranno dedicati agli scatti grandangolari e al teleobiettivo.

La batteria dovrebbe essere da almeno 4500mAh con supporto alla ricarica rapida. A bordo ci sarà Android 10 personalizzato con la nuova Realme UI 1.0, basata sull’interfaccia grafica presente sugli smartphone Oppo.

Quando esce il Realme X50 Pro 5G

Realme ha dato appuntamento al Mobile World Congress 2020 per mettere mano sullo smartphone 5G., ma la presentazione ufficiale potrebbe avvenire nei giorni precedenti. Inoltre, nonostante l’azienda cinese abbia confermato la propria presenza alla fiera spagnola, ci sono molti dubbi sul fatto che venga svolta. Alcune aziende asiatiche, tra cui LG, hanno deciso di non partecipare al Mobile World Congress 2020 a causa del Coronavirus e nei prossimi giorni altre società potrebbero prendere la stessa decisione.

Prezzo Realme X50 Pro 5G

Realme ha debuttato sul mercato europeo lanciando il proprio top di gamma a un prezzo inferiore ai 400 euro. E non ha intenzione per il momento di cambiare politica. Il Realme X50 Pro 5G sarà il suo primo smartphone 5G top di gamma e l’attesa è molto alta soprattutto per il prezzo: potrebbe costare meno di 600 euro.