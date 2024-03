Recensione Creative Pebble X Plus: gli speaker da computer che guardano al salotto

Questo piccolo, ma discretamente potente, impianto audio 2.1 suona molto meglio di quanto non si direbbe a guardarlo ma, purtroppo, non è esente da difetti progettuali ai quali si aggiunge il grave errore, da parte di Creative, di non aver ancora sviluppato un'app per smartphone degna dei prodotti che vende.

La prima sensazione che si ha quando si collegano le Creative Pebble X Plus al computer, alla TV o allo smartphone è che Creative stia cercando di posizionarsi in una fascia di mercato più alta rispetto a quella a cui ci ha abituati fino ad ora.

In alternativa è possibile usare un alimentatore USB-PD da almeno 30W (non incluso in confezione) e raggiungere i 30W RMS e i 60W di picco. La differenza è notevole e, sinceramente, vi consigliamo di usare le Pebble X Plus solo con alimentatore dedicato.

Per quanto riguarda la potenza, invece, va fatto un discorso specifico. Le Creative Pebble X Plus possono essere alimentate direttamente dal computer al quale sono connesse, tramite un cavo USB-C normale, e in questo caso offrono una potenza RMS di 15 watt e una potenza di picco di 30 watt.

Il subwoofer è grande 156x156,4x158,5 millimetri, mentre i due satelliti sono grandi 139,2x136,5x131,8 millimetri. Nel sub c'è un driver flat-cap da 3,5 pollici con due radiatori passivi, nei satelliti ci sono due driver full-range da 2,75 pollici. Questa configurazione è molto semplice, ma con driver di dimensioni abbastanza generose per un prodotto desktop e la risposta in frequenza complessiva è di 45-20.000 Hz.

Come gli altri modelli della serie Pebble, anche le Creative Pebble X Plus non sono casse di fascia HiFi ma nascono per l'uso desktop, cioè connesse al laptop o al PC fisso. Tuttavia la qualità sonora offerta, e tutto sommato anche la potenza disponibile, permettono a questo modello di distinguersi.

Usando l'app per Windows è possibile modificare, e migliorare, notevolmente l'output di queste casse Bluetooth e scegliere diversi profili preimpostati per il gaming (divisi anche per genere), la musica, i film. Con questa app, ve lo assicuriamo, cambia veramente tutto.

Non c'è nessuna app per macOS, né per ChromeOS, mentre c'è un'app per Windows molto più ricca di funzioni tramite la quale è possibile, ad esempio, cambiare l'equalizzazione, attivare il volume smart, il miglioramento dei dialoghi e molto altro.

Anche per l'applicazione di gestione delle Creative Pebble X Plus è necessario fare un discorso specifico, perché moltissimo cambia da dispositivo a dispositivo.

Chiaramente con 30W RMS non copriremo mai il salone delle feste, ma all'interno di uno studio, un ufficio, nella stanza dei ragazzi e persino in un salotto di medie dimensioni le Pebble X Plus si sentono bene e forte e senza distorsioni almeno fino a tre quarti del volume massimo.

Stesso discorso per i film, anche se le Creative Pebble X Plus non hanno alcun supporto per il Dolby Atmos, né per altri standard di riproduzione surround.

Se l'audio originale non ha molto compressore, o è molto sbilanciato sui medio-alti, bisognerà ad esempio alzare il volume degli speaker oltre la metà per avere la sensazione fisica dei bassi che vibrano.

Se usiamo le Creative Pebble X Plus da smartphone, Mac o Chromebook, invece, la qualità audio diventa molto variabile in base al materiale riprodotto.

Per giudicare in modo attendibile la qualità audio di questi speaker con subwoofer, però, è necessario usarli con un computer Windows perché altrimenti, come abbiamo appena visto, non è possibile personalizzare la risposta audio in nessun modo (non ci sono controlli fisici per bassi, medi e alti).

Creative Pebble X Plus è, in estrema sintesi, un sistema audio 2.1 di buona qualità per il mercato consumer che, in alcuni ambiti, offre un'esperienza di ascolto decisamente convincente.

Design VOTO: 6

Esteticamente le Creative Pebble X Plus sono ben curate e hanno un design non banale, anche se non piacerà a tutti. Fondamentale la possibilità di disattivare l'illuminazione RGB, che per molti è inutile, per alcuni è addirittura tamarra, in certi casi è persino fastidiosa (come durante la visione dei film).

Tuttavia, non possiamo ignorare un enorme difetto di progettazione di questo impianto 2.1: i 120 centimetri di cavo non rimovibile che collegano i due satelliti sono troppo pochi. Sono pochi persino in caso di uso di questi speaker sulla scrivania se il monitor è molto grande: è impossibile, ad esempio, posizionarli bene a fianco ad un monitor da 43 pollici.

E' vero che un monitor così grande non è la normalità sulle scrivanie da lavoro, ma questo limite rende più difficile usare le Creative Pebble X Plus come impianto audio della TV, o in salotto come punto di riproduzione Bluetooth per lo smartphone.