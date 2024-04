Recensione Creative Sound Blaster GS3: una piccola soundbar che si fa sentire

Non aspira affatto ad essere considerata un prodotto per il salotto o per lo studio di un audiofilo, come conferma il prezzo molto basso che è, senza dubbio, il pregio maggiore di questa soundbar.

Che Creative Sound Blaster GS3 sia un prodotto nato per essere posizionato e usato sotto il monitor sulla scrivania lo si intuisce già dalla confezione, che rivela le dimensioni compattissime . Questa soundbar è infatti il dispositivo ideale per la stanza dei ragazzi, o per riprodurre un po' di musica di sottofondo mentre si lavora.

Scheda tecnica VOTO: 6

Creative Sound Blaster GS3 è una piccola soundbar destinata all'uso desktop e che, per dimensioni, design e potenza, trova naturalmente posto sotto al monitor, meglio ancora se in un setup da gaming.

Si tratta, infatti, di un dispositivo da 410x92,7x73,7 millimetri, disponibile nel solo colore nero, dalla potenza di 12 watt RMS e 24 watt di picco. Una potenza del genere è più che sufficiente se l'ascoltatore è posizionato vicino alla soundbar, altrimenti rischia di non esserlo più.

La configurazione è la classica stereo 2.0, con due speaker fisici da 75x52 millimetri e un foro posteriore che fa da woofer virtuale per aumentare la corposità dei bassi.

La connessione al computer, o ad altre fonti sonore, può avvenire tramite USB audio, Bluetooth 5.4 o classico cavetto analogico da inserire nella porta AUX-In da 3,5 millimetri. Sound Blaster GS3 può essere accoppiata via Bluetooth ad un solo dispositivo per volta.

Nella parte destra della Sound Blaster GS3 c'è anche una uscita analogica da 3,5 millimetri per le cuffie, che quando viene usata esclude l'audio della soundbar e permette di ascoltare la fonte sonora senza disturbare gli altri.

Sempre nella parte destra ci sono il selettore del volume, che fa anche da pulsante di accensione, e tre tasti: il primo serve per commutare dall'ingresso Bluetooth a quello fisico, il secondo per attivare e disattivare la modalità Superwide, il terzo per gestire le luci al LED presenti nella parte bassa della soundbar.

Le luci possono essere regolate per colore (blu, arcobaleno o rotazione dei colori) e per luminosità (unico modo per spegnere i LED).

Tutte le regolazioni di questo dispositivo avvengono esclusivamente da questa piccola area comandi laterale, visto che non c'è un telecomando e la soundbar non è tra i dispositivi pilotabili tramite le app di Creative per Windows e per smartphone.

Da notare, infine, che in confezione non c'è l'alimentatore: potrete usare praticamente qualunque caricatore USB-C per smartphone o, al limite, comprarne uno nuovo per pochi euro.