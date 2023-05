Recensione Crockpot Turbo Express, il risotto in 6 minuti

Con la recensione di Crockpot Turbo Express, pentola a pressione elettrica multiuso, entriamo in una dimensione a noi finora sconosciuta, quella della tecnologia applicata alla preparazione del cibo. In realtà, l’occasione della prova di questo curioso elettrodomestico è servita per prendere dimestichezza con alcuni modi di cucinare che non conoscevamo.

Cosa è Crockpot Turbo Express, la pentola a pressione multiuso

La nostra recensione parte da una domanda fondamentale, quella che ci serve per capire che cosa sia esattamente Crockpot Turbo Express. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quello che viene definito un “multi cooker", elettrodomestico particolarmente versatile, che può essere utilizzato con diversi stili di cucina, a partire da quello tradizionalissimo della pentola a pressione.

In altre parole, stiamo parlando di una pentola elettrica, dotata di molteplici funzioni, che può essere sfruttata in modo molto efficace per realizzare molteplici ricette, le più semplici delle quali derivano dall’uso della pressione.

Non bisogna però farsi ingannare dal Vecchio concetto, che lega l’uso della pentola a pressione alla preparazione di cibi stracotti, con un apporto salutare, ma un appeal per il palato piuttosto ridotto. In questo caso, l’uso della pressione è strumentale per ottenere i risultati più disparati, compreso quello di preparare un risotto cacio e pepe nell’arco di sei minuti.

Con l’espressione “multi cooker", ci si riferisce ad un apparato estremamente versatile, in grado di rosolare, di cuocere a vapore, di sfruttare il principio della cottura a bagno Maria, ma anche e soprattutto di rappresentare lo strumento ideale per la pratica dello slow cooking.

Come funziona Crockpot Turbo Express

Una definizione impropria, che ci serve per capire di cosa stiamo parlando, potrebbe essere quella di “Bimby low cost". In realtà, risulta del tutto impropria, perché nel primo caso, quello dell’elettrodomestico più amato dalle donne europee, parliamo di un robot completo da cucina, mentre Crockpot Turbo Express è un semplice strumento di cottura: le capacità sono più ridotte, ma non per questo meno utili.

Per comprendere come sfruttare al meglio le sue potenzialità, si possono consultare decine di siti internet o centinaia di libri che contengono un numero pressoché infinito di ricette: tutti i comandi, in ogni caso, passano dalla tastiera frontale, grazie a cui si sceglie la modalità di funzionamento ideale.

Crockpot Turbo Express si può usare come pentola a pressione, per la cottura “sous vide", che la nonna chiamerebbe a bagno maria, per lo slow cooking oppure per rosolare gli ingredienti. Sfruttando la tastiera si possono attivare i programmi adatti ai diversi tipi di cibo, dal riso al pollo, passando per i legumi, ma anche la preparazione dei dessert.

Per fare un esempio molto pratico: per preparare un risotto cacio e pepe per due persone, è bastato mettere nella Crockpot riso, brodo, latte, sale e pepe, nelle giuste quantità. Dopo aver semplicemente collocato gli ingredienti, abbiamo programmato la preparazione selezionando la modalità “riso" con bassa pressione per i successivi 6 minuti.

Dopo aver atteso il completamento della cottura, abbiamo mantecato il riso con il pecorino e il risultato è stato semplicemente perfetto. In 10 minuti complessivi abbiamo potuto servire il nostro risotto con un livello di cottura pressoché perfetto.

Quanti modelli esistono di Crockpot?

Per la recensione di Crockpot Turbo Express abbiamo usato un modello al top della gamma, capace di servire pasti in quantità che può servire fino a 6 persone, con un consumo massimo che arriva a 2500 watt. Per la versione da 5.6 litri, il prezzo è intorno ai 200 euro, mentre la versione “slow cooking" oggi si compra ad una cifra molto più modesta, intorno agli 80 euro.

Non tutti, però, funzionano come pentola a pressione, in alcuni casi viene garantita solo la funzione “slow cooking", che può essere programmata. Si aggiungono gli ingredienti e la cottura comincia in un orario utile perché il pasto sia pronto all’ora di pranzo o di cena. Una volta terminata la cottura, Crockpot è in grado di tenere in caldo le pietanze, evitando che vengano cotte eccessivamente.

La raccomandazione è quella di invitarci quando il risotto arriverà vicino alla perfezione.

