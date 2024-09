Lidia Poet, cosa succederà nella stagione 2 e quando esce

Fonte foto: Netflix/Lucia Iuorio

È tutto pronto per il ritorno su Netflix della prima avvocata d’Italia. Esce infatti fra poche settimane sulla piattaforma di streaming la seconda stagione de La legge di Lidia Poët, serie tv ispirata alla storia della prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. La prima stagione ha riscosso un certo successo e ha anche vinto il premio alla miglior serie crime alla prima edizione dei Nastri d’Argento Grandi Serie. Cosa aspettarsi dalla seconda stagione e quando sarà possibile vederla in streaming?

La legge di Lidia Poët 2: trama e anticipazioni

Netflix ha annunciato solo in questi giorni la data di uscita di La legge di Lidia Poët 2, che è contenuta nel trailer che anticipa alcune svolte e atmosfere dei nuovi episodi.

Nella seconda stagione della serie tv Lidia, collaborando col fratello Enrico, lavora a nuovi casi e, allo stesso tempo, continua a schierarsi in prima linea per i diritti delle donne. In particolare, la protagonista cerca di convincere il fratello a candidarsi in Parlamento: una volta eletto, infatti, potrebbe appoggiare la sua proposta di legge e aiutarla nella battaglia per la parità tra i sessi.

Sul fronte sentimentale, Lidia ha (apparentemente) chiuso i battenti. Dopo che Jacopo ha venduto la villa di famiglia, tutti i Poët sono contro di lui. Tuttavia, i due sono costretti dalle circostanze a lavorare fianco a fianco e questo li aiuta a capire che stanno davvero bene insieme.

Il cast e le new entry di La legge di Lidia Poët 2

Gianmarco Saurino è una new entry della seconda stagione di La legge di Lidia Poët. Sarà lui a interpretare il ruolo del procuratore Fourneau, un personaggio piuttosto importante nello sviluppo della storia. Il nuovo Procuratore del Re, infatti, tratta Lidia come una sua pari e la costringe a indagare a fondo nei suoi sentimenti, prendendo atto delle conseguenze.

Nel cast tornano Matilda De Angelis nei panni della protagonista, Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista Jacobo Barberis, Pier Luigi Pasino nel ruolo di Enrico Poët, Sara Lazzaro in quello di Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Sinéad Thornhill in quello di Marianna, figlia di Enrico e Teresa.

La seconda stagione è prodotta da Matteo Rovere ed è creata da Guido Iuculano e Davide Orsini.

Il trailer di La legge di Lidia Poët 2

Schiettezza e ironia continueranno a essere ingredienti centrali nella seconda stagione di La legge di Lidia Poët 2, nel corso della quale la protagonista non smetterà da una parte di mettersi in discussione, dall’altra di scardinare i canoni della società patriarcale e maschilista in cui vive.

Questo il trailer della seconda stagione:

E questo è solo l’inizio, vostro onore. La seconda stagione di La Legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis, è disponibile dal 30 ottobre solo su Netflix. pic.twitter.com/T6tcvD0s7y — Netflix Italia (@NetflixIT) September 18, 2024

La legge di Lidia Poët stagione 2: quando esce

La legge di Lidia Poët 2 esce solo su Netflix il 30 ottobre 2024.