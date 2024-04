Ecovacs Deebot X2 Combo: premium ma non perfetto

Per farla estremamente semplice, Ecovacs Deebot X2 Combo non è altro che un Ecovacs Deebot X2 Omni con una potenza di aspirazione leggermente superiore e una base di ricarica molto più grande, per ospitare l'aspiratore aggiuntivo. Per il resto i due prodotti sono sovrapponibili.

Siamo in piena fascia premium, sia per caratteristiche tecniche che per prezzo, ma ciò non vuol dire che chi ha i soldi per comprarlo dovrebbe farlo ad occhi chiusi: per alcuni utenti Ecovacs Deebot X2 Combo sarà letteralmente perfetto, mentre per altri potrebbe rivelarsi deludente in alcuni aspetti.

Chiariamolo subito: non esiste il robot perfetto e questo ragionamento potrebbe essere fatto per tutti i robot, ma non tutti i robot costano così tanto.