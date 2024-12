Conclusioni

La Fabbrica delle Storie - Raccontastorie interattivo per bambini dai 3 agli 8 anni

La Fabbrica delle Storie Lunii è un dispositivo dedicato ai bambini tra i 3 e gli 8 anni, una fascia d'età all'interno della quale ci può essere di tutto, perché ogni bambino ha uno sviluppo mentale e culturale completamente diverso dagli altri. Dire se questo prodotto è adatto ed efficace per i suoi utenti di riferimento, quindi, non è per nulla facile e ogni giudizio passa da un enorme "dipende".

Dipende tutto dal bambino e, soprattutto, da come i genitori lo hanno abituato. E' chiaro che se un bambino è abituato a stare per ore intere davanti allo smartphone o al tablet dei genitori, magari da solo al ristorante mentre i genitori mangiano con gli amici, allora tale bambino non proverà nessun interesse nei confronti del dispositivo di Lunii (ma nemmeno per qualunque altro dispositivo senza schermo).

Se il bambino, al contrario, sta crescendo "protetto" dagli schermi, allora è assai probabile che provi interesse per questo raccontastorie e che lo usi con piacere. In questo caso la possibilità di aggiungere dei messaggi e dei rumori registrati dai genitori, dai nonni, dagli amici, è un plus da non sottovalutare e che può rappresentare una chiave di gioco molto utile per rafforzare i legami tra il bambino e gli adulti di riferimento.

Per questo motivo il voto complessivo che diamo alla Fabbrica delle Storie Lunii non è la media matematica dei singoli voti, ma un giudizio di valore sulle potenzialità di questo oggetto nel caso in cui il bambino stia crescendo senza schermi. Nel caso in cui il bambino stia già usando tablet e telefono, infatti, la Fabbrica delle Storie Lunii è molto probabilmente inutile.