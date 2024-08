TOTALE PUNTI 8.8 Recensione Google Pixel 9 Pro Il Google Pixel 9 Pro rappresenta l'ultima evoluzione della gamma Pixel, confermando l'impegno di Google nell'offrire un'esperienza Android pura e ricca di innovazioni. Con un design raffinato, prestazioni potenziate e un comparto fotografico che punta a ridefinire gli standard del settore, questo smartphone si propone come il dispositivo ideale per chi cerca qualità e funzionalità avanzate. Quello che ci ha più impressionato è il fatto che questo smartphone sia già così completo, pur non essendo al top, perché l'AI non è ancora arrivata alla sua migliore espressione.

PRO Design compatto

Display superlativo

Fotocamera di grande qualità

Batteria duratura CONTRO Bordi in metallo lucido

Processore inferiore alla concorrenza

Ai ancora limitata in Italiano

Specifiche tecniche e design VOTO: 9 Sul fronte del design, Google Pixel 9 Pro rappresenta un'evoluzione rispetto al modello precedente, con il cambiamento più evidente (e più controverso) nella forma della barra che ospita le fotocamere. A noi piaceva di più la vecchia versione, ma è una pura questione di gusto: se si usa una cover, gli smartphone sembrano identici. Non ci piace il bordo lucido, che è una specie di calamita per le ditate e conferisce un'aspetto un po' cheap, avremmo senza dubbio preferito una finitura opaca, per altro presente su Pixel 9, la versione "base". I materiali di qualità si traducono in un peso importante, 199 grammi, sia il fronte che il retro sono protetti da Gorilla Glass Victus 2, che, sulla carta, potrebbe sostituire una cover. Pixel 9 Pro può vantare anche una certificazione IP68, ovvero sopportare di rimanere per 30 minuti dentro l'acqua ad 1.5 metri di profondità, ma vale la pena ricordare che questo non significa che sia subacqueo. Lo schermo è uno dei suoi punti di forza, grazie ad una luminosità impressionante, ma soprattutto perché porta una qualità superlativa in dimensioni compatte: LTPO OLED da 6.3", poco più di un iPhone 15, che si ferma a 6.1". Il display ha definizione elevata, frequenza di aggiornamento variabile e tutte le amenità tipiche dei dispositivi migliori. Usarlo è un autentico piacere. Dentro lo smartphone ci sono wifi 7, bluetooth 5.3, GPS a due bande, audio stereo, ovviamente trasmettitore NFC e vale la pena citare anche il sensore per le impronte ad ultrasuoni, così come singolare è la presenza di un sensore per la temperatura. Per la prima volta, Google Pixel offre l'emergenza via satellite, in caso di assenza di segnale, ma per ora solo negli USA.

Hardware e prestazioni VOTO: 9 Per un racconto completo della nostra esperienza con Pixel 9 Pro, dobbiamo necessariamente passare dal funzionamento di quello che non si vede, ovvero il suo cuore tecnologico . In questi giorni su internet sono comparsi benchmark secondo cui il processore tensor G4 ha prestazioni di gran lungo inferiore alla concorrenza. In effetti, per alcuni aspetti, il chip di Google è più lento, ma non è la velocità l'elemento più rilevante di questo cellulare, che fa della capacità di calcolo il suo punto di forza e ci riferiamo a ciò che sa fare usando l'intelligenza artificiale "on device", ovvero senza la necessità di collegarsi ad un server remoto. Non è un caso se tutte le versioni hanno ben 16 gb di RAM, mentre la memoria interna oscilla tra 128 GB e un 1 TB: non è presente un'espansione di memoria tramite microSD, per cui è bene scegliere con attenzione quale modello acquistare. Se è vero che le prove strumentali indicano che questo smartphone è leggermente meno veloce dei concorrenti, nell'uso di tutti i giorni non si avverte un gap così evidente rispetto ai dispositivi più potenti. Questo è probabilmente il frutto della perfetta ottimizzazione del software, di cui parleremo a breve. La sensazione che si ha quando si usa Google Pixel 9 Pro è di massima affidabilità, oltre che di solidità. Non serve forse ripeterlo, ma questo smartphone ci piace proprio tanto.

Fotocamera VOTO: 9 La fotocamera di Google Pixel 9 Pro secondo alcuni esperti è tra le migliori in assoluto del mercato, leggermente inferiore al solo Huawei Pura 70 Ultra: dopo la nostra prova, non possiamo che confermare questa valutazione, esprimendo tutto in nostro entusiasmo per la qualità delle foto catturate con il sensore principale da 50 megapixel, ma anche da dallo zoom e dal grandangolo da 48 megapixel. Soffermiamoci per un attimo sul sensore principale, capace di girare video fino a 8K, ma soprattutto di catturare immagini con una "pasta" diversa da quella di tutti gli altri cellulari sul mercato. Alla qualità delle ottiche e dei sensori si aggiunge anche la potentissima elaborazione del software, in grado di eliminare i difetti delle immagini, ma anche di compiere profonde elaborazioni, grazie all'intelligenza artificiale. lasciamo però questo particolare dettaglio al nostro capitolo dedicato al software. Le foto sono belle, dettagliate, in alcuni casi addirittura vive per il tipo di contrasto che riescono ad imprimere all'immagine. Per la prima volta siamo soddisfatti anche dai video, che in passato hanno invece lasciato a desiderare. La selfie cam da 42 mpx completa la scheda tecnica di Google Pixel 9 Pro e anche in questo i risultati sono più che convincenti. Ci piacciono molto le foto notturne catturate da Pixel 9 Pro, ma l'aspetto più divertente e sicuramente quello dell'elaborazione delle immagini, dopo che sono state scattate, sfruttando le molteplici opzioni di intelligenza artificiale.

Batteria VOTO: 8 Eravamo convinti che la batteria potesse essere il tallone di Achille di questo smartphone, perché la capacità di 4700 mAh ci aveva lasciati estremamente perplessi, ci siamo invece resi conto del fatto che questo sia uno dei punti di forza di uno smartphone che sembra non scaricarsi mai. Evidentemente, nel lavorare sul processore, questo è uno degli aspetti a cui si è data priorità rispetto ad alcuni dati di performance e siamo perfettamente d'accordo con la decisione di Google, perché non avrebbe senso avere uno smartphone che va velocissimo con una batteria che dura pochissimo. Rispetto ai migliori del mercato, la ricarica non è velocissima, perché arriva solo a 27 W, ovvero al 55% in circa 30 minuti, molto di più rispetto a tantissimi concorrenti cinesi. Abbiamo espresso più volte il nostro parere sulla corsa all'aumento delle potenze dei caricatori e, tutto sommato, ci troviamo d'accordo con chi come Google e Samsung ha fatto scelte conservative che sono comunque condivisibili. Non ha molto senso avere caricatori per il telefono che consumano più di un frigorifero. Anche questo aspetto viene promosso a pieni voti.

Il software VOTO: 9 La valutazione del software di Google Pixel 9 Pro richiederebbe moltissimi distinguo, perché alcune delle considerazioni si basano sul potenziale di questo smartphone e non sull'effettiva funzionalità attuale, perché molte funzioni che abbiamo visto durante il lancio di questo cellulare cellulare non sono disponibili in lingua italiana. Lo stesso motore di intelligenza artificiale generativa, Gemini, in italiano non esprime tutto il suo potenziale e oggi offre risultati che sono ancora altalenanti: qualche giorno fa, nel cuore della vacanza, abbiamo chiesto a Gemini di trovare un film adatto a noi in uno dei cinema del circondario. Dopo qualche secondo di elaborazione, la risposta è stata un elenco di cinema con le relative distanze, senza però ulteriori elaborazioni che potessero rispondere alla domanda fatta. Molto spesso, quando è interrogato, Gemini oggi reagisce con informazioni che non sempre sono parti particolarmente accurate e questo è parzialmente dovuto all'uso di una lingua diversa dall'inglese. Funzionano perfettamente le altre opzioni, come la trascrizione delle registrazioni e la relativa sintesi, oppure l'elaborazione delle immagini con funzioni sofisticate come "aggiungimi". in questo caso, quando ci si trova in un contesto in cui non tutte le persone possono rientrare in una foto, perché mancherebbe altrimenti chi la scatta, il software permette di realizzare delle immagini "in due tempi", fondendo gli scatti, permettendo dunque di aggiungere il Fotografo in un secondo momento. Altre funzionalità, invece non sono ancora disponibili, ad esempio "Screenshot", che dovrebbe essere capace di memorizzare gli screenshot dello schermo e di leggerne il contenuto. Nonostante queste mancanze e nonostante Google abbia deciso di distribuire questo smartphone ancora con Android 14 a bordo, quando ormai è imminente l'uscita di Android 15, l'esperienza d'uso è incredibilmente positiva, grazie ad alcuni piccoli dettagli che fanno la differenza. Molto divertente è la funzione Audio Emojis durante le chiamate, che permette di usare degli effetti sonori durante le conversazioni. A proposito di conversazioni, pur essendo buona la ricezione, siamo meno soddisfatti dell'elaborazione della voce, che risulta fortemente concentrata sulle frequenze medie e priva di bassi. Tornando al software, c'è davvero da perdersi nelle infinite ramificazioni delle impostazioni, forse troppe, a cui oggi si aggiungono anche nuove funzionalità, come l'emergenza via satellite, che per il momento, però, viene riservata al mercato americano. In caso di assenza del segnale cellulare, sarà possibile sfruttare un collegamento diretto con la rete satellitare per trasmettere messaggi di emergenza, non sappiamo ancora quando questa funzionalità arriverà anche in Italia. Abbiamo una chiarissima percezione delle lacune di questo software, che andranno sicuramente colmate nel tempo, ma già oggi Google Pixel 9 Pro rappresenta un deciso passo in avanti, verso quello che potremmo definire lo smartphone del futuro. L'aspetto più complesso sarà proprio quello di cambiare la prospettiva di utilizzo, per abituarsi ad avere un vero e proprio supporto attivo, capace di assistere e di migliorare le nostre attività quotidiane, lavorando più come un segretario Tuttofare che non come un semplice strumento di comunicazione. Anche solo facendo ricerche online, è necessario modificare alcune delle abitudini ormai radicate, perché Gemini sarà in grado di rispondere anche a richieste sofisticate ed articolate, come la gestione in autonomia di una prenotazione di viaggio. Grazie a Gemini Live, sarà possibile anche sostenere vere e proprie conversazioni in tempo reale e senza bisogno di premere in continuazione pulsanti, per organizzare attività lavorative, momenti ludici e per gestire il consumo dei contenuti multimediali. Questo aspetto di Google Pixel 9 Pro oggi rappresenta un unicum sul mercato, che trova un concorrente all'altezza solo in alcuni prodotti di Samsung e che, forse per la prima volta, traccia anche un'area di vantaggio rispetto ad iPhone.