Recensione Huawei FreeClip

Se esistesse, il premio per l'originalità degli auricolari bluetooth andrebbe sicuramente a Huawei FreeClip, grazie alla loro forma inedita, frutto di uno studio molto accurato dell'azienda che li produce. Prima di questi auricolari, quelli che più ci avevano stupito erano stati i Sony Linkbuds S, che avevano introdotto un nuovo concept, con l'adozione di un buco al centro della struttura per rendere più comodo il loro uso.

Huawei FreeClip fanno un passo in più nella direzione dell'innovazione, grazie al loro form factor mai visto in precedenza. Cerchiamo di capire come funzionano questi auricolari che sembrano un piercing per le orecchie.