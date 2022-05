Sony LinkBuds S ufficiali: quanto costano le nuove cuffiette

L’attesa new-entry nell’universo degli auricolari true wireless targati Sony è rappresentata dai LinkBuds S, annunciati ufficialmente (dopo numerose indiscrezioni) poche ore fa. Grazie a vari fattori, questi dispositivi possono essere considerati fra i migliori prodotti dell’anno, nel segmento di mercato delle cuffie di tipo in-ear dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC).

Molto piccoli e ultra leggeri, i nuovi LinkBuds S sono definiti dalla multinazionale giapponese come “la nuova frontiera del true wireless“, dato che contano sulla ben assortita unione fra ottimi sensori, una tecnologia audio di alto livello, che si traduce in un “intrattenimento sonoro coinvolgente e immersivo“, e un peso ridottissimo. Rispetto alle ottime Sony WF-1000XM4 (prodotto top di gamma dell’azienda), le nuove LinkBuds S sono certamente più portatili, essendo ben il 41% più piccole e di circa un terzo più leggere. Altre differenze rispetto al modello WF-1000XM4 riguardano la durata della batteria e la ricarica wireless.

Nel progettare i LinkBuds S, incredibilmente compatti e leggeri (solo 4,8 grammi di peso circa per ogni auricolare), Sony ha messo il comfort dell’utente al primo posto. Il design ergonomico di queste cuffiette, infatti, garantisce un’ottima aderenza all’orecchio, così da evitare che fastidi possano interferire nell’ascolto.

Esteticamente accattivante, leggera e piccola è la custodia in plastica opaca che ospita, dopo l’utilizzo, i LinkBuds S. La cover presenta anche una batteria interna, che può essere utilizzata per alimentare ulteriormente gli auricolari. L’autonomia di queste cuffiette arriva a ben 20 ore di ascolto complessive, tenendo conto anche dell’utile batteria della custodia.

I nuovi auricolari targati Sony contano, inoltre, sul nuovo driver da 5 mm, che è in grado di garantire bassi potenti e chiamate nitide. Il chip V1 perfeziona la cancellazione del rumore e ottimizza la qualità del suono.

A bordo dei LinkBuds S troviamo, inoltre, la tecnologia Speak-to-Chat basata sul sistema di precisione Voice Pickup: la musica si interromperà automaticamente durante le chiamate, senza che l’utente “muova un dito“. In dotazione, ovviamente, anche la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione, grazie alla tecnologia di codifica audio LDAC (sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore) e alla DSEE Extreme.

Le nuove Sony LinkBuds S sono già disponibili in Italia, anche su Amazon, nei colori bianco, nero e cappuccino, al prezzo di lancio di 200 euro. Gli ottimi auricolari di Sony vengono spediti dal sito di e-commerce e per gli utenti Prime la consegna è veloce e totalmente gratuita.

Sony LinkBuds S – Auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore ANC

