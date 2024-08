OPPO Reno12 Pro, smartphone con AI al giusto prezzo

Il display AMOLED da 6,7 pollici si distingue per la sua buona qualità, offrendo una luminosità soddisfacente e un’ottima fluidità, anche senza refresh rate adattivo. È inoltre protetto dal resistente Gorilla Glass Victus 2 , una scelta di alta qualità per la parte frontale del dispositivo. Tuttavia, per mantenere un prezzo competitivo, OPPO ha optato per materiali meno pregiati per la struttura e la cover posteriore, realizzate in plastica .

A proposito dell'audio, OPPO ha introdotto la tecnologia HoloSound , progettata per offrire un'esperienza di suono spaziale. Nei nostri test, l'effetto è risultato parziale e non lo consideriamo un motivo determinante per l'acquisto. L'audio, seppur privo di bassi profondi, può essere potenziato con un’opzione di aumento del volume, che però comporta una leggera distorsione.

Sebbene OPPO abbia optato per una memoria interna UFS 3.1 , anziché la più avanzata disponibile, l'accoppiamento con 12 GB di RAM e 512 GB di storage offre comunque una performance fluida e affidabile in ogni contesto.

Per quanto riguarda i video, la qualità è soddisfacente, con la possibilità di registrare in 4K a 30 fps con la fotocamera principale. Tuttavia, attivando lo zoom, la risoluzione scende a full HD. In modo interessante, anche la selfie cam può registrare video in 4K a 30 fps , un dettaglio che si spiega con l'uso dello stesso tipo di sensore sia per il teleobiettivo sia per la fotocamera frontale.

La fotocamera principale , anch'essa da 50 megapixel , è dotata di stabilizzazione ottica , il che contribuisce a scatti nitidi in condizioni di buona illuminazione e a risultati accettabili in modalità notturna. Il sensore grandangolare da otto megapixel , prodotto da Sony, offre prestazioni discrete, anche se mostra qualche limite in ambienti con scarsa luce. Il teleobiettivo con zoom ottico 2X , pur essendo utile, risente dell'assenza di stabilizzazione ottica, soprattutto negli scatti notturni.

La fotocamera dell'OPPO Reno12 Pro si distingue per un comparto ben equilibrato rispetto alla fascia di prezzo in cui lo smartphone si colloca. Il punto di forza è sicuramente la fotocamera frontale , dotata di un sensore da 50 megapixel con autofocus, una caratteristica rara tra le selfie cam, che permette di ottenere ritratti di alta qualità.

Software VOTO: 8.5

La vera novità dell'OPPO Reno12 Pro risiede nel suo software, che si distingue non tanto per le funzionalità di base, in linea con gli altri modelli del marchio, quanto per l'impiego avanzato dell'intelligenza artificiale. Questo aspetto rappresenta un passo significativo per un dispositivo in questa fascia di prezzo.

Sebbene manchino ancora soluzioni come il "cerchia e cerca" di Google, spesso più orientate al marketing che all'uso pratico, il Reno12 Pro offre una serie di funzionalità AI che si concentrano su ambiti concreti come l'elaborazione delle immagini, la trascrizione e la sintesi dei testi. È la prima volta che queste tecnologie vengono rese disponibili su un prodotto di questa categoria, segnando un punto di svolta per OPPO.

Tra le novità software, spicca l'applicazione AI Studio, che utilizza l'intelligenza artificiale generativa per creare immagini partendo da un semplice selfie. In generale, le opzioni AI sono ben integrate nell'interfaccia e risultano di facile utilizzo, offrendo un'esperienza fluida e accessibile.

Sebbene non tutti gli utenti possano considerarle indispensabili, queste funzionalità rappresentano un segno di attenzione e cura nello sviluppo del software, raro in dispositivi di questo segmento di mercato.