TOTALE PUNTI 7.4 Xgimi Horizon Ultra XGIMI Horizon Ultra è stato progettato pensando a un pubblico che non vuole addentrarsi in configurazioni troppo tecniche, ma allo stesso tempo non è disposto a scendere a compromessi troppo evidenti. La risoluzione 4K nativa permette di sfruttare film e contenuti ad alta definizione, mentre la tecnologia di illuminazione adottata da XGIMI punta a mantenere un livello di luminosità adeguato sia in ambienti semi-illuminati sia in condizioni di buio totale. Uno degli obiettivi dichiarati di questo modello è la semplicità: niente passaggi complicati all’avvio, niente tarature manuali eccessive. Grazie all’autofocus e a funzioni di correzione trapezoidale automatica, l’utente può collocare il proiettore in diverse posizioni senza dover regolare troppe impostazioni. Inoltre, l’integrazione con Android TV consente l’accesso diretto a molte app per lo streaming. Però, è bene sapere che per Netflix potrebbe essere necessario un workaround, come spesso accade sui proiettori di questa fascia. Xgimi con i nuovi modelli ha risolto questo problema lanciando il suo sistema operativo proprietario e ottenendo, finalmente, la certificazione di Netflix, questo modello rimane ancora nel guado e non è dato sapere se verrà aggiornato al nuovo software proprietario. This

PRO Risoluzione 4K

Sistema operativo Android TV

Autofocus e correzione trapezoidale automatica

Audio integrato di buona qualità CONTRO Piuttosto ingombrante

Black level perfetto solo in stanze ben oscurate

Non si può usare in ambienti luminosi

Design VOTO: 8 A prima vista, l’Horizon Ultra si presenta con linee sobrie e un colore neutro, che gli consente di integrarsi in modo discreto in vari ambienti: dal salotto domestico a un ufficio dedicato alle presentazioni. La forma è prevalentemente rettangolare con angoli arrotondati, senza inserti estetici particolarmente vistosi. Bisogna dire che, in generale, Xgimi ha sempre mostrato un'estrema cura del design, realizzando prodotti molto ricercati anche nelle fasce medio basse. Le dimensioni, pur non essendo super-compatte, rimangono entro un range gestibile: non è un “mini proiettore” da infilare in borsa, ma è anche lontano dalla stazza dei tradizionali proiettori professionali. Sul pannello superiore si trovano pochi comandi fisici (in genere per play/pausa e per la regolazione del volume), mentre la dotazione di porte — tra HDMI, USB e connessione audio — è collocata sul retro, in maniera ordinata. Il peso complessivo rimane nella media, quindi si può spostare con un certo agio.

Hardware VOTO: 7.5 Sul piano hardware, l’Horizon Ultra vanta un cuore basato su un processore di fascia media, di cui il produttore non condivide le caratteristiche, in grado di gestire senza affanni la risoluzione 4K e le principali funzioni del sistema operativo Android TV. La RAM si attesta su un valore, 2 GB, sufficiente a gestire il multitasking base, mentre lo storage interno copre le necessità di installare alcune app e salvare file di sistema. La memoria disponibile complessiva è infatti di 32 GB. A livello di luminosità, il proiettore sfrutta una soluzione ibrida LED e laser, dichiarata intorno ai 2.300 lumen ISO, che rappresenta un buon compromesso fra profondità dei neri e brillantezza dei colori. Non si tratta di un picco luminoso da sala cinematografica professionale, ma l’esperienza visiva risulta soddisfacente in ambienti che non siano troppo illuminati. Per l’audio, la presenza di speaker integrati targati Harman Kardon garantisce un ascolto decente, anche se chi cerca prestazioni più corpose potrà valutare il collegamento a un sistema esterno. La risoluzione standard è di 3840 x 2160 pixel, con il supporto per i formati HDR10, HLGb, Dolby Vision, capace di garantire una buona risultato nella qualità riproduzione con i principali fornitori di servizi in streaming. Le lenti sono del tipo High Light Transmission Coated, capaci di effettuare un lavoro preciso in fase di proiezione: il produttore valuta intorno alle 25.000 ore la vita media della lampada di illuminazione. Parte della dotazione hardware è quella del telecomando molto semplice, con un tasto di accesso diretto all'assistenza di Google e un tasto per l'attivazione della correzione automatica del trapezio, esperienza d'uso semplice e alla portata di tutti.

Qualità video VOTO: 7 Ciò che distingue l’Horizon Ultra nel panorama dei proiettori domestici di fascia media è la resa video, apprezzabile soprattutto su schermi di dimensioni tra i 70 e i 120 pollici. Il dettaglio 4K aiuta nelle scene più movimentate e i colori, sebbene non risultino ultra-saturi, mantengono un buon equilibrio con l’impostazione di fabbrica. È possibile intervenire sulle impostazioni del colore, del contrasto e della temperatura per adattare l’immagine al proprio gusto, ma in linea generale i profili predefiniti si rivelano già adeguati a molte situazioni. Anche i livelli di nero sono discreti, considerato che parliamo di un proiettore a sorgente ibrida: in ambienti completamente bui, la percezione di profondità è accettabile. Però, se la stanza è moderatamente illuminata, i neri tendono a “schiarirsi” un po’, fenomeno tipico della tecnologia basata su LED/laser. Da notare la buona resa dei movimenti veloci, grazie a un frame interpolation attivabile a seconda delle proprie preferenze, utile specialmente per eventi sportivi o videogiochi. Tecnicamente la proiezione può andare dai 40 ai 200 pollici, ma non serve spiegare che più si ampia la proiezione è minore è la qualità di ciò che si vede, soprattutto quando ci si trova in luoghi che non sono completamente oscurati. Abbiamo usato il proiettore. Xgimi per guardare una partita di calcio e anche per giocare, il risultato è discreto, ma la condizione indispensabile è che non ci sia un livello elevato di luminosità ambientale.

Software VOTO: 7 Sul fronte software, Horizon Ultra fa leva su Android TV, che garantisce la compatibilità con molte applicazioni di streaming popolari come YouTube, Amazon Prime Video e Disney+. La navigazione nei menu è intuitiva, grazie anche a un’interfaccia personalizzata in modo leggero da XGIMI, che non stravolge però l’aspetto standard di Android TV. Il controllo vocale è possibile tramite Google Assistant, integrato nel telecomando: basta premere il tasto dedicato per lanciare ricerche veloci o gestire il volume. Una piccola pecca comune a molti proiettori con Android TV riguarda Netflix, che spesso non è preinstallato e potrebbe richiedere l’uso di soluzioni alternative o di dongle esterni. In ogni caso, per tutte le altre app più diffuse il download dallo store ufficiale non presenta particolari criticità e l’installazione è alla portata di tutti. Come già anticipato, nei suoi modelli più recenti Xgimi ha lanciato un nuovo sistema operativo proprietario, sempre comunque basato su Android TV, più bello, più completo e ancora più intuitivo, non sappiamo però se questo modello sia destinato ad aggiornarsi alla nuova versione del software.