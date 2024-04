Recensione Redmi Note 13 Pro

La famiglia Redmi Note è la gallina dalle uova d'oro per Xiaomi, che di anno in anno genera un grosso volume di vendite grazie a questa serie di cellulari, capaci di combinare una buona qualità con prezzi particolarmente aggressivi: questo abbinamento viene reso possibile da alcuni compromessi, che non inficiano però l'esperienza d'uso complessiva.

Per fare un esempio: la struttura di questi smartphone è realizzata in plastica, un dettaglio che permette di ridurre drasticamente i costi, ma che non incide sul funzionamento del telefono. insomma, per chi cerca un prodotto che non costi tantissimo e abbia buone caratteristiche, questa è un'ottima soluzione.