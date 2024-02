Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha intenzione di accelerare il programma di aggiornamento della sua gamma di dispositivi con diversi modelli che, nel corso della prima metà del 2024, inizieranno a ricevere HyperOS, il “nuovo” sistema operativo (comunque basato su Android per smartphone e tablet e con tutti i servizi Google) che sostituisce la MIUI, interfaccia che, per molti anni, ha caratterizzato tutti gli smartphone di Xiaomi.

HyperOS è arrivato sul mercato sul finire dello scorso anno, con il debutto della famiglia Xiaomi 14, ora in fase di lancio anche in Italia. La casa cinese pianifica ora diversi aggiornamenti che porteranno HyperOS a sostituire la MIUI su dispositivi rilasciati sul mercato lo scorso anno. HyperOS è il futuro di Xiaomi e punta a diventare la base software dell’ecosistema di prodotti dell’azienda.

Gli smartphone che riceveranno Xiaomi HyperOS

Tutti i nuovi smartphone Xiaomi in arrivo nel corso dei prossimi mesi debutteranno con Android 14 e HyperOS. Il sistema è, quindi, già disponibile sul nuovo Xiaomi 14 Ultra, ora entrato in fase di prevendita anche in Italia. Il nuovo OS di Xiaomi, però, è in arrivo anche su smartphone che ancora hanno la MIUI. L’azienda cinese ha chiarito i piani di aggiornamento (per il mercato globale) nel corso del primo semestre del 2024.

Tra i modelli pronti a passare ad HyperOS troviamo:

Xiaomi 13 Series

Xiaomi 13T Series

Xiaomi 12 Series

Xiaomi 12T Series

Redmi Note 13 Series

Redmi Note 12 5G, 12 Pro 5G, 12 Pro+ 5G

I modelli citati sono quelli che saranno aggiornati entro fine giugno prossimo. Xiaomi ha già fornito una lista completa degli smartphone che riceveranno HyperOS nel corso del prossimo futuro. Da notare che Xiaomi porterà HyperOS anche su tablet e, in particolare, su Xiaomi Pad 6 oltre che sul più economico Redmi Pad SE. Possono già contare su HyperOS anche lo smartwatch Xiaomi Watch S3 e la smartband Xiaomi Smart Band 8 Pro. L’imminente smartwatch Xiaomi Watch 2, invece, arriverà sul mercato con Wear OS.

Come passare a Xiaomi HyperOS

Chi utilizza uno degli smartphone (o dei tablet) in attesa di HyperOS non dovranno fare altro che attendere l’avvio del rollout. Il passaggio al nuovo sistema operativo di Xiaomi, infatti, non richiede alcuna procedura particolare. Sarà il dispositivo a notificare la disponibilità di un aggiornamento che l’utente potrà scaricare e installare sul proprio dispositivo.

È possibile verificare manualmente la disponibilità di un nuovo aggiornamento andando in Impostazioni e poi su Info sistema. Ora basterà premere su Versione di MIUI per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti e, in particolare, dell’update che consentirà di passare a HyperOS. I primi aggiornamenti dovrebbero iniziare ad arrivare nelle prossime settimane.