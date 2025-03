TOTALE PUNTI 7.5 Redmi Note 14 Pro+ Redmi Note 14 Pro+ rinnova una famiglia fortunatissima di smartphone, che lo scorso anno ha rappresentato il core delle vendite del colosso Xiaomi, su scala globale. Redmi rappresenta il marchio più casual dell'azienda, rivolto a consumatori attenti, che però non spaccano il capello sulle singole speci specifiche tecniche. Non tutti gli smartphone di questa famiglia sono davvero interessanti, alcuni, per un contenimento di costi impongono compromessi eccessivi, ma se si guarda alle due varianti "Pro" e "Pro+", ci si trova davanti a soluzioni davvero competitive. Come tutti i prodotti tecnologici sul mercato, anche Redmi Note 14 Pro+ si fa apprezzare per diversi motivi, ma non mancano alcune ombre.

PRO Display brillante e luminoso

Fotocamera principale molto versatile

Ricarica ultrarapida

Buone performance complessive CONTRO Software ancora un po' caotico

Fotocamere secondarie non sempre all'altezza

Manca l'impermeabilità certificata

Design VOTO: 7 Redmi Note 14 Pro+ sfoggia un look pulito e contemporaneo, con un corpo (nella versioen che stiamo provando) in pelle vegana e bordi metallici che trasmettono subito una piacevole sensazione premium. È un po' grande, ma la presa è sicura, e il peso è ben bilanciato. La disposizione delle fotocamere sul retro ricorda modelli più costosi, anche se il modulo sporge parecchio: insomma, poggiarlo su un tavolo senza cover equivale a vederlo oscillare come un'altalena. Per il nostro gusto, del tutto singolare, il design di quest'anno è meno accattivante di quello di un anno fa, perché le scelte estetiche di Xiaomi inseguono il trend molto popolare in Asia di un corpo centrale delle fotocamere posteriori molto imponente, collocato al centro dello smartphone, con una forma quadrata o sferica, in questo caso leggermente stondata. Però, come già specificato, quando si entra nel mondo del gusto non esiste una valutazione oggettiva valida per tutti, quindi la nostra valutazione lascia un po' il tempo che trova. Complessivamente lo smartphone è curato e trasferisce una sensazione di pregio superiore a quella del suo prezzo.

Specifiche tecniche VOTO: 8 Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM e da una memoria interna da 256 o 512 GB non espandibile. Nessuno può fare i miracoli, nemmeno Xiaomi, ragione per cui esiste qualche compromesso nella scheda tecnica di Redmi Note 14 Pro+, in particolare quello relativo al tipo di memoria utilizzata, perché sono sfruttati moduli UFS 2.2, un po' datati rispetto a ciò che viene installato all'interno dei migliori prodotti oggi disponibili. Lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120Hz e risoluzione Full HD+: luminosità ottima e colori vivaci, difficile chiedere di più in questa fascia di prezzo. A bordo ci sono NFC, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 e ovviamente il 5G. Senza annoiare mortalmente con una lista infinita di specifiche tecniche, possiamo senza dubbio dire che per il suo prezzo questo Redmi Note 14 Pro+ si comporta bene, è discretamente veloce, anche se non bisogna esagerare nel carico di lavoro del processore che quando fa molte cose contemporaneamente a volte tende a rallentare. Dal punto di vista delle prestazioni, Redmi Note 14 Pro Plus gira fluido e senza intoppi, con giochi e app impegnative che si aprono rapidamente e girano senza problemi. Il sistema non si scalda eccessivamente nemmeno durante sessioni di gaming prolungate: insomma, un'esperienza complessivamente positiva per un utilizzo quotidiano anche intenso.

Ricezione e chiamate VOTO: 8 La qualità delle chiamate è buona, l'audio è chiaro sia in entrata che in uscita, e la ricezione è stabile anche in zone con copertura ballerina. L'interlocutore riceve un suono corposo e di buona qualità, dettaglio non scontato sui prodotti di fascia media, che a volte lasciano un po' a desiderare quando si parla di audio in chiamata. Gli altoparlanti garantiscono un buon volume, ma con una completa assenza di bassi, pur con il suono in stereo, questo non è senza dubbio uno strumento con cui ascoltare musica.

Software VOTO: 7 A bordo troviamo HyperOS basata su Android 14, che non brilla certo per pulizia ed eleganza. Le funzioni ci sono tutte, forse troppe, e muoversi tra le impostazioni può risultare complicato per chi non è un utente Xiaomi navigato. Gli aggiornamenti sono garantiti, ma la sensazione è che un po' più di ordine non guasterebbe. Su questo aspetto abbiamo già annoiato più volte, specificando come il software di Xiaomi sia strepitoso dal punto di vista della semplificazione e della velocità, cosa che garantisce performance di ottimo livello, ma graficamente rimane ancorato ad uno stile ormai un po' antico, che non rende giustizia alla qualità dell'hardware dei dispositivi. L'esperienza d'uso complessiva, pur se positiva, rimane lontano anni luce da quella della versione pura di Android di un Google Pixel. Probabilmente non serve sottolineare che ci sono all'interno di questo smartphone anche diverse soluzioni di intelligenza artificiale, quelle che Google garantisce ormai a tutti i produttori di smartphone e che sono parte integrante dell'esperienza Android, la trascrizione delle note, l'eliminazione dei soggetti dalle foto, i sottotitoli con intelligenza artificiale trascritti in tempo reale, il "Cerchia e Cerca" in qualunque schermata. Non vale quasi più la pena parlarne, perché non c'è più alcuna differenziazione tra i diversi smartphone, dato che questi sono servizi legati al mondo di Google e quindi vengono condivisi con tutti i produttori sul mercato

Fotocamera VOTO: 7 La fotocamera principale da 200 megapixel è la vera star dello smartphone. Le foto sono nitide, ricche di dettagli, e anche in condizioni di scarsa luminosità riesce a sorprendere positivamente. Le altre due fotocamere – ultragrandangolare da 8 MP e macro da 2 MP – sono meno impressionanti: con poca luce mostrano facilmente i loro limiti. Su questo fronte rivendiamo un altro vecchio argomento, che ormai sta diventando ridondante quando parliamo di smartphone di fascia media: le esigenze del marketing impongono di inserire più di una fotocamera, ma poi nella sostanza due su tre risultano praticamente inutili. Se la fotocamera principale garantisce ottimi risultati, le altre due sono nella media, con una sufficienza stirata, in ogni caso l'esperienza complessiva del comparto fotografico è buona grazie anche ai video in 4K. Utile il fatto che lo smartphone utilizzi la stabilizzazione ottica delle immagini sia nelle foto che nei video della camera principale..

Batteria VOTO: 8 La batteria da 5110 mAh garantisce un'autonomia più che sufficiente per arrivare fino a sera anche con un uso intenso. Ma il vero jolly è la ricarica rapida da 120W: bastano meno di 20 minuti per un pieno completo, una comodità a cui è difficile rinunciare una volta provata. La capacità è più che sufficiente, ma ci ha stupito la scelta di Xiaomi di non abbracciare tecnologie più recenti, come quella delle batterie ad alta densità, per avere una capacità superiore. In ogni caso, chi riesce a scaricare questa batteria nell'arco di una giornata non ha bisogno di un caricatore, ma del dottore: solo un uso compulsivo del cellulare permette di arrivare al suo completo scaricamento in meno di 24 ore.