Redmi Note 14 Pro e Pro+, ecco le prime immagini ufficiali

Xiaomi ha svelato ufficialmente i primi dettagli sui nuovi Redmi Note 14 Pro e Redmi Note 14 Pro+, i due device che saranno presentati in Cina il prossimo 27 settembre andando ad arricchire ulteriormente il già nutrito catalogo di device del colosso della tecnologia.

Al momento, però, oltre a queste prime immagini postate su Weibo che mostrano il design dei nuovi dispositivi, non sono ancora disponibili maggiori informazioni sulla scheda tecnica completa di questi due smartphone di fascia medio-alta, anche se di certo non mancano le indiscrezioni al riguardo.

Redmi Note 14 Pro e Note 14 Pro+, le foto ufficiali

Stando a quanto condiviso dall’azienda cinese, i due telefoni condividono un design molto simile, con un look essenziale e dai toni moderni.

Il Note 14 Pro+ arriverà sul mercato nell’elegante finitura Mirror Porcelain White, mentre l’altro modello sarà disponibile nelle colorazioni Twilight Purple (probabilmente con il retro in pelle vegana, stando alle foto) e Phantom Blue.

Attenendosi sempre alle immagini condivise è anche possibile notare qualche altro dettaglio interessante, sul bordo superiore, ad esempio, sono ben visibili uno speaker, un microfono e l’emettitore a infrarossi.

Molto interessante anche il retro, che per entrambi i modelli comprende un modulo fotocamera dalle linee morbide, con l’anello che lo circonda zigrinato per un look ancora più elegante. Restando sempre sul modulo delle fotocamere il Redmi Note 14 Pro+ ha anche un vetro protettivo che racchiude i sensori, dettaglio assente nel modello Pro.

Redmi Note 14 Pro e Note 14 Pro+, cosa sappiamo

Come detto in apertura le informazioni sulle specifiche tecniche di questi smartphone non sono molte, ma sappiamo ad esempio che entrambi i device hanno uno schermo AMOLED con il notch della fotocamera frontale ben visibile al centro.

Dovrebbero, invece, essere differenti i processori in dotazione con il modello Pro che dovrebbe avere un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 mentre per il Pro+ l’azienda cinese ha scelto un Mediatek Dimensity 7350. Sconosciute le informazioni sulla RAM e sulla memoria, anche se non è da escludere 8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico sia il Note 14 Pro che il Note 14 Pro+ avranno un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e altre due fotocamere non ancora specificate anche se è lecito supporre che si tratti di un ultra-grandangolare e, probabilmente, di un sensore per le macro. Sul modello Pro+ al posto del sensore per gli scatti macro non si esclude la presenza di un teleobiettivo.

Sconosciute anche le connessioni che, chiaramente, dipenderanno dalla scelta del processore. Volendo fare delle ipotesi, non dovrebbero mancare il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

Nessuna indicazione nemmeno sulla batteria anche se i rumor sul web parlano di ricarica cablata a 90 W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 14 con interfaccia utente HyperOS.

Infine, stando sempre alle indiscrezioni, dovrebbe esserci anche la certificazione IP68. Questi device saranno, dunque, resistenti alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.