TOTALE PUNTI 7 Redmi Tab Pro: un ottimo compromesso Redmi Tab Pro è un tablet di fascia media e, come tutti i prodotti di fascia media, è frutto di un compromesso tra qualità della componentistica e prezzo finale. Ma è un buon compromesso, perché il risultato finale è assolutamente azzeccato. Nessuna velleità da tablet top di gamma, ma la qualità dei materiali è buona, le prestazioni sono più che sufficienti e l'ottimizzazione del software è un plus che farà la differenza in fase d'acquisto. Perché Redmi Tab Pro non è solo un buon tablet: è un tablet comodo da usare.

PRO Scheda tecnica equilibrata

Ottima gestione multitasking

Qualità del display CONTRO Manca versione 5G

Manca sensore impronte

Schermo poco luminoso

Scheda tecnica VOTO: 6 Redmi Pad Pro è un tablet con scocca in alluminio e schermo LCD IPS, a 120 Hz, da 12,1 pollici. Lo schermo ha una risoluzione di 2.560x1.600 pixel (quindi con rapporto d'aspetto 16:10), una luminosità di picco di 600 nit e una protezione Gorilla Glass 3. Le dimensioni complessive, senza gli accessori opzionali, sono di 280x181x7,5 millimetri, per un pezo di 571 grammi. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nanometri, mentre le configurazioni di memoria disponibili sono due: quella con 6 GB di RAM e 128 GB di storage (da noi provata) e quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. In entrambi i casi la memoria di archiviazione è in tecnologia UFS 2.2, quindi non molto veloce, ed espandibile tramite schedina opzionale. In un lato lungo della cornice anteriore è inserita la fotocamera frontale da 8 MP, identica all'unica fotocamera posteriore. Le fotocamere posteriori, in realtà, sembrano due ma il secondo foro è il flash LED. Gli altoparlanti sono quattro, quindi dual stereo, e c'è la presa per il jack da 3,5 millimetri. Questo tablet è certificato Dolby Vision e Dolby Atmos. Le connessioni wireless disponibili sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.2, mentre l'unica porta USB, che si usa anche per ricaricare a 33 watt la batteria da 10.000 mAh, è in standard USB-C 2.0 (quindi senza uscita video). Non c'è una versione con scheda SIM per la connessione cellulare, ma solo una versione WiFi, e in confezione non c'è l'alimentatore, ma solo il cavetto. Non c'è nemmeno il lettore di impronte digitali: lo sblocco del tablet avviene tramite PIN numerico, oppure tramite scansione del volto (veloce e precisa, ma non 3D). La penna e la tastiera sono opzionali e si connettono entrambe tramite Bluetooth. Il pennino ha due tasti: uno che attiva Mi Tele (in pratica un blocco note) e l'altro che attiva lo strumento per gli screenshot. La penna si ricarica via USB-C e ha una batteria interna che promette un'autonomia fino a 12 ore (ma in realtà non ci si arriva facilmente), pesa solo 10 grammi e non ha l'aggancio magnetico con ricarica al tablet. Ha una frequenza di scansione pari a 240 Hz, che diventano 120 Hz durante la scrittura, e ha una sensibilità alla pressione di 4.096 livelli. La cover tastiera ha un layout a 64 tasti, da 16x16 millimetri e con corsa da 1,3 millimetri, una batteria da 210 mAh con ricarica USB-C e un'autonomia dichiarata fino a 760 ore in stand-by e 59 ore in utilizzo. Non c'è un sistema di retroilluminazione dei tasti. Il sistema operativo è Android 14, con interfaccia proprietaria Xiaomi HyperOS che contiene diverse ottimizzazioni per lo schermo grande, che aumentano la comodità nell'uso multitasking del device.

Prestazioni VOTO: 6 Il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 è un buon processore, che consuma poco ma ha ha prestazioni più che sufficienti per farci usare tutte le app di produttività più diffuse, le app di streaming e, persino, i giochi non troppo complessi. Se parliamo di giochi, infatti, questo chip sconta il fatto di avere una GPU identica a quella dello Snapdragon 6 Gen 1, uscito ad agosto 2022. Anche sotto sforzo, comunque, il tablet non riscalda molto e non diventa fastidioso da tenere in mano o sulle gambe. In base alla quantità di RAM scelta in fase d'acquisto il Redmi Pad Pro si troverà più o meno a suo agio con molte app aperte o con molte tab di Chrome (o altri browser alternativi). Già con 6 GB, però, il tablet permette di tenere aperte agevolmente una decina di tab di Chrome e qualche altra app in background. Il sistema operativo, d'altronde, è abbastanza snello e ben ottimizzato, quindi nell'uso quotidiano questo tablet è fluido e si impunta raramente.

Ergonomia VOTO: 8 L'ergonomia è il vero asso nella manica di Redmi Pad Pro, grazie ad una ottima combinazione tra qualità costruttiva e ottimizzazione software. Il tablet è solido in mano e piacevolmente robusto, con l'unico limite derivante dalla luminosità non molto elevata dello schermo che, in caso di forte luce ambientale, finisce per creare qualche problema. In tutti gli altri casi, invece, l'utente può usare tranquillamente il tablet sia in mano che appoggiato al tavolo, grazie alle cover opzionali, e sfruttare comodamente la possibilità di dividere in due lo schermo e usare contemporaneamente due app. Oppure può decidere di far "galleggiare" un'app (ad esempio la calcolatrice, o Mi Tele) mentre ne usa un'altra sullo sfondo. L'uso quotidiano di queste funzioni è estremamente intuitivo e comodo e questo rende Redmi Tab Pro un ottimo tablet per completare a casa il lavoro, se per lavoro intendiamo la scrittura o correzione di testi, l'inserimento di dati in un foglio di lavoro, lo studio dei ragazzi. Per tutte queste cose Redmi Tab Pro è assolutamente adatto e comodo da usare. Idem per la navigazione su Internet e per la visione di contenuti in streaming, anche grazie alla capiente batteria che permette di vedere ben più di un film prima di richiedere una ricarica.

Prezzo VOTO: 7 Il prezzo di listino di Redmi Pad Pro è di 329,90 euro per la versione 6/128 GB e 369,90 per la versione 8/256 GB. Il prezzo della cover senza tastiera è di 39,90 euro, mentre quella con tastiera costa 99,90 euro. Il pennino, infine, costa 79,90 euro. Questi prezzi di listino, però, su strada sono molto diversi e molto inferiori. Sul sito ufficiale di Xiaomi, ma soprattutto su Amazon, è possibile comprare Redmi Tab Pro a prezzi nettamente più bassi e questo migliora di parecchio il già buono rapporto prezzo-qualità di questo tablet.