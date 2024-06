Roborock QRevo Pro, il robot aspirapolvere super smart

Abbiamo provato questo robot aspirapolvere per diverse settimane e dobbiamo ammettere che ci ha stupiti per qualità e affidabilità.

In realtà, i prodotti Roborock si potevano acquistare da anni nel nostro paese, ma solo attraverso i negozi online; ora, invece, è stata aperta una sede nel nostro paese, ulteriore garanzia in termini di assistenza e disponibilità dei ricambi.

Per l'aspirazione viene usata una singola spazzola in silicone, che garantisce una buona efficienza,

I panni che lavano il pavimento sono posizionati su supporti rotanti , che arrivano a 200 giri al minuto , altro dettaglio che si traduce in pulizia più efficace. Uno dei due panni , quello di destra, è anche capace di "scivolare" lateralmente , allargando di fatto il raggio di azione e arrivando anche nei punti più difficili, in particolare gli angoli.

Per entrare in qualche dettaglio tecnico, Roborock Qrevo Pro ha una potenza di aspirazione di 7000pa , che non è la migliore in assoluto, ma è almeno il doppio rispetto ai robot aspirapolvere "low cost". Maggiore potenza di aspirazione significa effettuare una pulizia più efficiente e più profonda.

Non solo, perché un altro tratto distintivo è quello del lavaggio dei panni usati per la pulizia dei pavimenti, che viene effettuato con acqua calda, fino a 60° . Infine, Roborock Qrevo Pro è capace di svuotare da solo il serbatoio della polvere, grazie ad un sacchetto di raccolta che permette di usare il dispositivo per qualche mese, senza dover fare alcuna manutenzione.

Roborock QRevo Pro si distingue in primo luogo per la sua capacità di lavare e aspirare contemporaneamente; volendo, dalla app si può scegliere di differenziare le attività, facendo prima l'aspirazione e solo dopo averla completata passare al lavaggio.

La stazione base VOTO: 9

La stazione base di Roborock Qrevo Pro è estremamente completa ed è probabilmente una delle più interessanti oggi disponibili sul mercato, soprattutto per la sua capacità di gestire in autonomia la pulizia del robot.

Come già anticipato, è dotata di due serbatoi, uno per l'acqua pulita e l'altro per la sporca, che vengono utilizzati per "caricare" e "scaricare" il robot, in vista del lavaggio dei pavimenti. L'acqua sporca è quella che viene raccolta dopo la pulizia automatica delle spazzole, effettuata usando acqua calda a 60 gradi. Terminato il lavaggio, con un flusso di aria calda, che arriva a 45°, asciuga sia i panni che la stazione base, per evitare la formazione di muffe e cattivi odori.

Questo è probabilmente uno dei principali punti di forza di Roborock Qrevo Pro, che si muove e lavora per casa usando panni sempre puliti, a differenza di molti altri prodotti in circolazione, per cui la manutenzione dei panni richiede un intervento costante del proprietario.

Il sacchetto di raccolta della polvere, che viene rimossa automaticamente dal robot, permette di pulire la casa per almeno un paio di mesi, senza mai dover fare manutenzione. Per fare un paragone, Narwal Freo X Ultra, di cui abbiamo presentato la recensione, gestisce il carico e scarico di acqua, ma non svuota automaticamente il serbatoio.

iRobot Roomba J9+ Combo, al contrario, svuota la polvere, ma non gestisce l'acqua.

Ovviamente, la stazione base serve anche per la ricarica del robot, che viene gestita in totale autonomia.