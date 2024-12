È una soluzione perfetta per chi desidera migliorare l’audio del proprio televisore o ascoltare musica in libertà, senza dover indossare cuffie che coprono le orecchie o disturbare chi è nelle vicinanze.

Il Sony Bravia Theatre U non è né una soundbar né delle cuffie tradizionali, ma uno speaker da indossare sulle spalle. Questo dispositivo si appoggia delicatamente al collo e diffonde il suono in modo diretto, creando un’esperienza personale ma non isolante.

I materiali utilizzati sono di alta qualità, con una finitura morbida al tatto che garantisce un’ottima esperienza d’uso. Grazie al peso relativamente ridotto , il dispositivo è quasi impercettibile una volta indossato, rendendolo ideale per chi guarda film o gioca ai videogiochi per diverse ore.

Il Sony Bravia Theatre U ha un design minimalista , pensato per essere leggero ed ergonomico. La forma è studiata per adattarsi comodamente alle spalle, senza risultare ingombrante o fastidiosa, anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Questo dispositivo è dotato di driver audio di alta qualità che offrono un suono bilanciato e dettagliato. Il collegamento avviene tramite Bluetooth, con supporto per i codec audio più recenti, per garantire una trasmissione senza perdita di qualità.

Facilità d’uso VOTO: 9

Uno dei punti di forza del Sony Bravia Theatre U è la sua estrema facilità d’uso. La connessione Bluetooth si configura in pochi secondi, e il dispositivo è subito pronto per l’uso. I comandi sono posizionati in modo intuitivo, permettendo di regolare il volume o mettere in pausa senza alcuno sforzo.

La leggerezza e la comodità lo rendono perfetto per chi non ama la sensazione di avere qualcosa sulle orecchie, ma vuole comunque un’esperienza audio di qualità.