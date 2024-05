Fonte foto: Sony

Lo scorso mese di aprile, Sony ha svelato la nuova gamma Sony Bravia 2024, composta da tre serie: Bravia 7, Bravia 8 e Bravia 9. Questi modelli vanno ad occupare la fascia medio alta del mercato, con prezzi che, in Italia, partono da 2.099 euro con il top di gamma che arriva fino a 4.999 euro. Per tutte le varianti (complessivamente 8) delle tre nuove serie di Smart TV di Sony è prevista la presenza della piattaforma smart Google TV.

Sony Bravia 9: i prezzi in Italia

Partiamo dalla serie Bravia 9, la più costosa. Questa serie è dotata di schermi LCD con retroilluminazione Mini LED e varie funzionalità aggiuntive come il sistema X-Anti Reflection, per ridurre i riflessi, e il sistema X-Wide Angle, per garantire una qualità dell’immagine elevata da qualsiasi angolo di visione.

Sony porta in Italia due varianti della serie Bravia 9. A disposizione degli utenti, infatti, c’è una versione da 75 pollici ed una da 85 pollici. Non arriverà in Italia, invece, il modello entry level della serie, con diagonale da 65 pollici. Per quanto riguarda i prezzi, i nuovi Bravia 9 arriveranno sul mercato con i seguenti prezzi di listino:

75 pollici – 3.999 euro

– 3.999 euro 85 pollici – 4.999 euro

Sony Bravia 8: i prezzi in Italia

La serie Bravia 8 propone una tecnologia differente rispetto ai Bravia 9. In questo caso, infatti, troviamo schermi OLED, con la possibilità di scegliere tra tre varianti. Il modello entry level ha una diagonale da 55 pollici ed è affiancato dalla versione intermedia da 65 pollici e dalla variante top da 77 pollici. Per il mercato italiano, sono previsti i seguenti prezzi:

55 pollici – 2.099 euro

– 2.099 euro 77 pollici – 3.999 euro

Da notare che, per il momento, Sony non ha divulgato i prezzi della versione da 65 pollici, in arrivo sul mercato italiano successivamente e con un prezzo intermedio tra il 55 pollici e il 77 pollici. È possibile stimare un prezzo di listino intorno ai 3.000 euro.

Sony Bravia 7: i prezzi in Italia

A completare la serie di novità per la gamma di Smart TV di Sony c’è la serie Bravia 7, la più economica delle tre novità della casa nipponica. Come la Bravia 9, anche questa serie adotta la tecnologia Mini LED. Sony porterà in Italia tre diverse varianti: ci sarà il modello entry level da 65 pollici (non disponibile, invece, per la più costosa serie Bravia 9) oltre ai tagli da 75 pollici e 85 pollici. In alcuni mercati, la gamma Bravia 7 include anche un taglio da 55 pollici che, però, non sarà disponibile in Italia. Questi sono i prezzi per il nostro mercato: