Recensione Suunto Vertical 2023, lo smartwatch che non si scarica mai

TOTALE PUNTI 8.5 Recensione Suunto Vertical 2023 Il mercato degli smartwatch è particolarmente affollato e l'attenzione dei produttori si sta sempre di più concentrando sul mondo consumer, con dispositivi che hanno come primo obiettivo quello della piena integrazione con il cellulare. Esiste però un mondo molto vasto, quello degli utenti appassionati di sport e di vita all'aria aperta, che necessitano di dispositivi con caratteristiche diverse, il cui aspetto fondamentale è soprattutto quello dello spostamento all'aria aperta, che spesso avviene in condizioni difficili, dove la rete cellulare non è presente. Ecco perché uno degli aspetti più importanti di Suunto Vertical 2023 è la sua capacità di scaricare le mappe per usarle offlien.

PRO Download mappe offline

Struttura in titanio / Acciaio

Quadrante in vetro zaffiro

Batteria inesauribile CONTRO Precisione nella misurazione del battito

Non si può caricare musica sull'orologio

Design e Specifiche tecniche VOTO: 8.5 La nostra valutazione del Suunto Vertical 2023 inizia esaminando da vicino la sua struttura, le specifiche tecniche e alcuni dei dettagli delle sue funzioni. Prima di tutto, è fondamentale evidenziare che il corpo del Suunto Vertical 2023 è costruito con materiali di alta qualità come titanio e acciaio, e il quadrante è realizzato in vetro zaffiro. Questo si traduce in una struttura virtualmente indistruttibile nelle normali situazioni d'uso, offrendo un notevole grado di resistenza persino nelle condizioni più estreme in cui dispositivi di questo tipo vengono solitamente impiegati. La robustezza della sua costruzione è armonizzata da un cinturino in silicone, disponibile in diverse tonalità, tra cui il vivace verde che caratterizza il nostro modello. Oltre alla solidità strutturale, un aspetto rilevante del Suunto Vertical 2023 è la sua eccezionale batteria. La gestione efficiente dei consumi consente di utilizzare l'orologio per un'incredibile durata di circa 500 ore con una singola carica, equivalente a circa 20 giorni senza necessità di accesso all'energia elettrica. La peculiarità che rende il Suunto Vertical 2023 ancora più efficiente è la presenza di un pannello fotovoltaico posizionato attorno al quadrante principale. Questo pannello contribuisce a ricaricare l'orologio mentre è esposto all'aria aperta. Tuttavia, questa innovativa soluzione è disponibile solo nella versione di punta, il modello in titanio noto come "Solar". Questo dettaglio rappresenta uno degli elementi più distintivi del Suunto Vertical 2023, il cui valore è innegabile. Nonostante l'adattamento iniziale al passaggio da un tradizionale orologio analogico a uno smartwatch, l'integrazione di funzionalità touch e comandi fisici è stata agevolata. Sul retro dell'orologio sono presenti sensori ottici per rilevare dati biometrici e due connettori magnetici che consentono una connessione automatica con il caricatore proprietario. Quest'ultimo si alimenta tramite una porta USB di tipo A. Una caratteristica notevole è la generosa capacità di memoria interna pari a 32 GB. Questo permette di archiviare mappe direttamente sull'orologio, rendendo possibile la navigazione anche in assenza di connessione con lo smartphone. Inoltre, la piena compatibilità con reti Wi-Fi semplifica e velocizza molte operazioni, permettendo il download diretto di contenuti all'interno dell'orologio. Il display circolare, con un diametro di 1,4 pollici e una risoluzione di 280 × 280 pixel, offre una buona visibilità persino sotto la luce diretta del sole. La scelta di un display a basso consumo energetico è stata adottata per preservare la durata della batteria, pur comportando alcune compromissioni. Il Suunto Vertical 2023 non solo soddisfa gli standard di resistenza richiesti per la certificazione militare, ma integra anche un aspetto di sostenibilità. Ogni orologio contribuisce a compensare l'impronta di carbonio generata attraverso l'impegno di piantare alberi in specifiche aree del pianeta. È importante sottolineare che l'orologio è realizzato al 100% in Finlandia e prodotto con energia rinnovabile, riflettendo così l'attenzione all'ambiente.

Software e funzionalità VOTO: 9 Abbiamo sottoposto il Suunto Vertical 2023 a un'approfondita analisi utilizzandolo per diverse settimane. Nonostante non abbiamo potuto esplorare le situazioni estreme che potrebbero coinvolgere coloro che lo adoperano per ultratrail o avventure all'aperto, siamo riusciti a scoprire molte delle sue caratteristiche distintive. Va tuttavia evidenziato che c'è stato un paio di aspetti che ci hanno colpito in modo meno positivo. Come spesso accade, nulla è perfetto, neanche il Suunto Vertical 2023. Le notifiche si sono rivelate piuttosto invadenti, costringendoci a disattivarle completamente e attivare la modalità non disturbare dopo alcuni giorni. La rilevazione del battito cardiaco, disponibile in modalità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è risultata meno precisa rispetto ad altri dispositivi presenti sul mercato. Tuttavia, è importante notare che tali dettagli di solito migliorano col tempo grazie agli aggiornamenti software. Oltre a questi punti, il Suunto Vertical 2023 ha dimostrato una performance sorprendente in varie circostanze. Tuttavia, è necessario un periodo di adattamento al suo sistema operativo, che non è altrettanto reattivo come quelli presenti nelle offerte consumer come Samsung Galaxy Watch, Apple Watch o Huawei Watch GT. Una volta superato questo periodo iniziale, l'orologio si comporta in maniera eccellente. Oltre a monitorare le attività quotidiane, il battito cardiaco e la saturazione dell'ossigeno nel sangue, è in grado di valutare il nostro livello di forma complessivo. Inoltre, fornisce informazioni sulla disponibilità delle nostre risorse energetiche nel corso della giornata, offrendo un quadro completo della nostra salute e del nostro benessere generale. La combinazione di touchscreen e pulsanti fisici nel Suunto Vertical 2023 è stata un aspetto che ci ha colpito positivamente. Questa integrazione si dimostra particolarmente pratica in alcune situazioni: ad esempio, quando si indossano guanti o quando ci si trova in condizioni in cui lo schermo è bagnato. Questa miscela di opzioni richiede un po' di tempo per abituarsi al suo funzionamento, ma una volta compresi i concetti fondamentali, l'utilizzo diventa sorprendentemente intuitivo. Quando non ci sono funzioni attive, lo schermo visualizza semplicemente l'ora e alcuni parametri che possono essere cambiati con un singolo tocco. Utilizzando uno scorrimento orizzontale, è possibile navigare attraverso i widget che offrono una varietà di informazioni. I pulsanti posizionati sulla parte superiore e inferiore dell'orologio permettono invece di accedere alle funzioni telefoniche da un lato e alle misurazioni delle attività sportive dall'altro. Tutti i numerosi dati raccolti vengono successivamente sincronizzati con l'applicazione sullo smartphone. Tuttavia, in alcune situazioni, come quando si utilizzano le Mappe sull'orologio, la sincronizzazione non avviene immediatamente. È necessario uscire da alcune delle funzioni affinché l'orologio possa iniziare lo scambio di dati con il telefono. È importante notare che non è possibile archiviare direttamente musica sull'orologio, ma è possibile controllare la musica caricata sullo smartphone. Questa è un aspetto interessante, considerando che il chip Bluetooth utilizzato all'interno del Suunto Vertical 2023 sarebbe pienamente compatibile con la riproduzione di musica. Potrebbe essere una caratteristica intrigante da considerare per future aggiornamenti, aprendo la possibilità di arricchire l'orologio con questa funzionalità specifica.

La misurazione delle attività di Suunto Vertical 2023 VOTO: 8.5 È quasi superfluo sottolinearlo, poiché lo sport costituisce l'anima autentica del Suunto Vertical 2023, ma è rilevante evidenziare che il dispositivo offre un'ampia gamma di attività misurabili, molte delle quali al di fuori dell'ambito dei tradizionali smartwatch dedicati al mercato consumer. Attraverso l'applicazione ufficiale, è possibile arricchire ulteriormente la misurazione dell'attività installando piccoli componenti di terze parti. Ciò contribuisce a rendere il monitoraggio ancora più completo, aggiungendo ulteriori parametri di rilevamento. Inoltre, l'applicazione offre la possibilità di seguire piani di preparazione strutturati per raggiungere obiettivi specifici, come per esempio completare una corsa in montagna di una determinata lunghezza. Non solo, ma è anche fattibile pianificare allenamenti personalizzati con obiettivi specifici, che vengono poi registrati e seguiti tramite l'orologio stesso, completando così un ciclo di integrazione tra il dispositivo e il piano di fitness individuale. Tutti i vari esercizi e attività sportive vengono accuratamente catalogati all'interno dell'applicazione. È interessante notare che il Suunto Vertical 2023 è completamente compatibile con una vasta gamma di accessori che utilizzano sia lo standard ANT+ che il Bluetooth. Un aspetto da non trascurare è la sua abilità di misurare anche le immersioni, con una profondità massima di 10 metri. Questa caratteristica rappresenta un elemento di distinzione rispetto a molti altri prodotti. Benché non sia concepito per le immersioni subacquee profonde, può comunque accompagnare attività come lo snorkeling, offrendo così una flessibilità in più per gli appassionati di attività acquatiche.

Le mappe offline VOTO: 8 Come già anticipato, uno degli aspetti più importanti di Suunto Vertical 2023 è la sua capacità di scaricare le mappe per un utilizzo off line, nelle condizioni tipiche del trail e delle camminate outdoor, ovvero in luoghi dove è assente la connessione telefonica. Bisogna però sottolineare qualche criticità, ad esempio l'estrema lentezza con cui le mappe vengono scaricate, dettaglio che probabilmente dipende da qualche restrizione nei server dell'azienda. Abbiamo installato mappe per circa 500 mega di dimensione e abbiamo impiegato circa 30 minuti pur avendo una connessione velocissima. C'è un altro dettaglio importante: non si possono scaricare le Mappe quando si sta utilizzando l'orologio, bisogna infatti collegarlo al caricatore perché si possa procedere al download. Volendo, si possono creare percorsi a piedi sull'applicazione per poi trasferirli sull'orologio. Le mappe visualizzate sul quadrante possono essere di tipologia diversa, si passa da una visualizzazione semplificata, con quelli che sembrano sassolini lungo un percorso fino ad una visualizzazione con mappa dettagliata, con tanto di istruzioni, come se si stesse utilizzando un normale navigatore satellitare in auto.