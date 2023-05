Suunto Vertical ufficiale: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Suunto Vertical è il nuovo sportwatch pensato per gli amanti dell’avventura e dell’escursionismo. Un dispositivo di alta qualità che punta tutto su due parametri fondamentali: l’autonomia e la precisione.

Per l’autonomia, l’azienda promette fino a 60 giorni di autonomia con una singola ricarica e la ricarica solare (disponibile solo sul modello in titanio) garantisce fino al 30% in più di energia nelle giornate di sole. In quanto a precisione del posizionamento, invece, Suunto Vertical ha il GPS integrato, le mappe outdoor offline totalmente gratuite, le previsioni del meteo e molto altro ancora.

Suunto Vertical: scheda tecnica

Il nuovo Suunto Vertical ha un display touchscreen da 1,4 pollici con risoluzione 280×280 pixel, con vetro zaffiro, estremamente robusto che promette una buona resistenza agli urti. La cassa è in poliammide rinforzato con fibra di vetro e la ghiera è in titanio grado 5 o in acciaio inossidabile a seconda della versione.

Tra i sensori troviamo il cardiofrequenzimetro e il sensore per i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la bussola digitale e l’altimetro barometrico.

Trattandosi di uno sport watch dalle altissime performance i servizi relativi alle connessioni satellitari sono fondamentali e in questo caso troviamo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou, con la possibilità di collegarsi con cinque satelliti contemporaneamente. Non manca naturalmente il Bluetooth.

Altra caratteristica di Suunto Vertical è l’autonomia con l’azienda che promette circa 60 giorni di utilizzo quotidiano, 85 ore con monitoraggio dell’attività fisica e localizzazione satellitare. Questi dati, naturalmente, si riferiscono alla versione Titanium Solar ma, anche senza l’aiuto del sole, Suunto ha certificato buone performance della batteria.

Merita una menzione a parte l’attenzione per la sostenibilità, con un dispositivo che, secondo l’azienda, viene prodotto usando energia 100% rinnovabile. Infine lo sportwatch ha la certificazione militare MIL-STD-810H, che attesta la resistenza del dispositivo anche alle condizioni estreme.

Suunto Vertical: come funziona

Naturalmente Suunto Vertical offre tutte le funzionalità intelligenti presenti nei moderni smartwatch, tra cui la lettura delle notifiche e i comandi multimediali. Non mancano le funzioni per tracciamento dei parametri vitali come la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue e quelle per la qualità del sonno e i livelli di stress.

Poi ci sono le caratteristiche "di nicchia", come le previsioni meteorologiche avanzate, basate su bussola e barometro, in grado di avvertire l’utente in caso di condizioni meteo avverse. Indispensabili le mappe outdoor offline (gratuite) che mostrano tutte le informazioni sul terreno circostante e permettono di tracciare i percorsi da seguire direttamente con l’orologio.

Suunto Vertical è pensato anche per gli sportivi: può infatti tracciare 95 tipi di allenamento, è in grado di registrare le performance e tenere traccia dei progressi fatti tramite l’app ufficiale o con applicazioni di terze parti come Strava.

Suunto Vertical: quanto costa

Suunto Vertical è già disponibile sul sito ufficiale in otto colorazioni differenti che caratterizzano le due versioni dell’orologio. Il modello in acciaio inossidabile ha un costo di 599 euro mentre la versione Titanium Solar ha un costo di 799 euro.