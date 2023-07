Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Un altro dei protagonisti del Samsung Galaxy Unpacked è il Galaxy Watch6 disponibile nella versione base e Classic. Molte le differenze rispetto al passato con display più grandi, un’autonomia maggiore (grazie all’ottimizzazione delle prestazioni del processore Exynos) e una nuova versione di WearOS.

Molte novità anche per la misurazione dei parametri vitali, con la nuova funzione di Composizione corporea che raccoglie dati come il metabolismo basale e la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporei, Disponibili anche nuove modalità di tracciamento della qualità del sonno e, naturalmente, le funzionalità per l’attività sportiva che permettono di diversificare gli allenamenti e tenere traccia di tutti i progressi.

Samsung Galaxy Watch6: scheda tecnica e prezzo

Samsung Galaxy Watch6 ha un display Super AMOLED da 1,3 pollici (40 mm) o da 1,5 pollici (44 mm) con risoluzione 480×480 pixel. Il processore è un Exynos W930 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Le opzioni di connettività comprendono l’LTE (per la versione compatibile), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.3, l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, Glonass, Beidou e Galileo.

Tra i sensori a disposizione troviamo Samsung BioActive con strumenti per misurare la frequenza cardiaca, eseguire l’elettrocardiogramma e l’analisi dell’impedenza bioelettrica (utile per fornire una descrizione della Composizione corporea). Presenti anche un sensore di temperatura, l’accelerometro, il barometro, il giroscopio, il sensore geomagnetico (per la misurazione dei campi elettromagnetici) e quello per rilevare la luminosità.

La batteria è da 300 mAh (modello da 40 mm) o da 425 mAh (44 mm) con ricarica wireless. Il sistema operativo è Wear OS 4 con interfaccia One UI 5 Watch. Presente la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo all’acqua (anche per le immersioni fino a 5 ATM) e alla polvere. Il Samsung Galaxy Watch6 ha anche la certificazione militare MIL-STD-810H, a garanzia della resistenza alle condizioni estreme e alle sollecitazioni esterne di qualsiasi genere.

Il Samsung Galaxy Watch6 può già essere preordinato sul sito ufficiale di Samsung e su Amazon nelle versioni:

Samsung Galaxy Watch6 (40 mm) – Bluetooth: 319 euro

Samsung Galaxy Watch6 (40 mm) – LTE: 369 euro

Samsung Galaxy Watch6 (44mm) – Bluetooth: 349 euro

Samsung Galaxy Watch6 (44 mm) – LTE: 399 euro

Per chi effettuerà il preordine entro il 10 agosto, in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo.

Samsung Galaxy Watch6 – Versione da 44 mm – Bluetooth

Samsung Galaxy Watch6 – Versione da 40 mm – Bluetooth

Samsung Galaxy Watch6 – Versione da 40 mm – LTE

Galaxy Watch6 Classic: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy Watch6 Classic ha un display Super AMOLED da 1,3 pollici (43 mm) o da 1,5 pollici (47 mm) con risoluzione 480×480 pixel. Il processore è di nuovo un Exynos W930 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Invariate anche le opzioni di connettività con LTE (per l’apposita versione), il Wi-Fi dual band, il Bluetooth 5.3, l’NFC e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione.

Identici anche i sensori con Samsung BioActive (frequenza cardiaca, il tracciato elettrocardiaco e analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e per la luminosità. Presente stavolta il sensore 3D ad effetto Hall, che usa il campo magnetico per misurare il posizionamento nello spazio e i movimenti in modo accurato, ma con un basso consumo energetico.

Immutata anche la batteria con 300 mAh (43 mm) o 425 mAh (47 mm) con ricarica wireless. Il sistema operativo è Wear OS 4 con One UI 5 Watch. Anche per il Galaxy Watch6 Classic, Samsung garantisce la resistenza all’acqua e alle immersioni fino a 5 ATM (certificazione IP68) e all’utilizzo in condizioni estreme (certificazione militare MIL-STD-810H).

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è già preordinabile sul sito di Samsung e su Amazon nelle versioni:

Samsung Galaxy Watch6 Classic (43 mm) – Bluetooth: 419 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic (43 mm) – LTE: 469 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) – Bluetooth: 449 euro

Samsung Galaxy Watch6 Classic (47 mm) – LTE: 499 euro.

Disponibile anche in questo caso la stessa promozione con il Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo per i preordini entro il 10 agosto.

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Versione da 47 mm – Bluetooth

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Versione da 47 mm – LTE

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Versione da 43 mm – Bluetooth

Samsung Galaxy Watch6 Classic – Versione da 43 mm – LTE