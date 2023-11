Red Magic 9 Pro e Pro+ ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Nubia

Presentati ufficialmente i nuovi Nubia Red Magic 9 Pro e Red Magic 9 Pro+, due smartphone da gaming di fascia altissima che arrivano sul mercato con una scheda tecnica davvero incredibile.

Processore potentissimo, RAM esagerata e tutto l’hardware specifico per il gaming, sono queste le principali caratteristiche di questi device pronti a portare il concetto di gaming phone al livello successivo.

Al momento i due telefoni restano esclusiva per la Cina ma, sul profilo social di Nubia, già iniziano a trapelare i primi teaser delle versioni Global, cosa che ovviamente fa sperare in una imminente commercializzazione internazionale.

Red Magic 9 Pro: scheda tecnica e prezzo

Red Magic 9 Pro ha un display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (2.480×1.116 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit.

Il processore a bordo è il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria di archiviazione.

Al fianco del processore abbiamo anche un chip per il gaming Red Core R2 che ha il compito di ottimizzare le funzionalità specifiche per il gaming, come i tasti fisici dorsali, il touch screen e gli effetti sonori. I tasti dorsali e il motore per la vibrazione sono completamente rinnovati rispetto al modello precedente.

Nubia ha pensato anche a una soluzione per controllare la temperatura durante le sessioni di giochi più intense, installando all’interno del Red Magic 9 Pro un sistema di raffreddamento ICE 13.0 a liquido e con camera di vapore e, rispetto al precedente modello, c’è anche un’area di dissipazione di maggiori dimensioni.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare sempre da 50 MP e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tra le opzioni di connettività troviamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il sensore a infrarossi, l’USB-C 3.2, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 6.500 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente Red Magic OS 9.0.

Il nuovo Red Magic 9 Pro è già disponibile in esclusiva temporanea per i consumatori cinesi al prezzo consigliato di:

Red Magic 9 Pro (finitura Dark Knight) – 8/256 GB: 4.399 yuan (567,93 euro)

Red Magic 9 Pro (finitura Dark Knight) – 12/256 GB: 4.799 yuan (619,57 euro)

Red Magic 9 Pro (finitura trasparente Knight) – 12/512 GB: 5.199 yuan (671,22 euro)

Red Magic 9 Pro (finitura Transparent Night) – 12/256 GB: 4.999 yuan (645,40 euro)

Red Magic 9 Pro (finitura Silver Wing) – 12/512 GB: 5.399 yuan (697,04 euro).

Red Magic 9 Pro+: scheda tecnica e prezzo

Red Magic 9 Pro+ condivide buona parte della scheda tecnica del precedente modello, incluso il display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.600 nit.

Il processore anche stavolta è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ma cambiano i tagli di memoria con 16/24 GB di RAM e 512 GB e 1 TB di memoria di archiviazione.

Nuovo anche il chip per il gaming con questo device che può sfruttare la potenza del Red Core R2 Pro che, stando alle dichiarazioni del produttore, garantisce performance di livello ancora superiore. Speculare all’altro modello tutto l’hardware per il gaming, incluso il sistema di raffreddamento ICE 13.0.

Non cambia nemmeno il comparto fotografico col sensore principale da 50 MP con OIS, il sensore ultra-grandangolare da 50 MP e quello per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è di nuovo da 16 MP.

Stesso discorso per le opzioni di connettività con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, sensore a infrarossi, USB-C 3.2, jack da 3,5 mm, NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione.

Si abbassa la batteria che stavolta è da 5.500 mAh, guadagnando però la ricarica rapida via cavo da 165 W. Infine il sistema operativo è di nuovo Android 14 con UI Red Magic OS 9.0.

Anche il Red Magic 9 Pro+ è già disponibile in esclusiva per il mercato cinese al prezzo consigliato di: