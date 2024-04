Redmagic VC Cooler 5 Pro: il dissipatore a liquido per smartphone top

Il nuovo Redmagic VC Cooler 5 Pro è un dissipatore per smartphone Android e iPhone pensato per ridurre la temperatura durante il gaming

Fonte foto: Redmagic

Redmagic aggiorna la sua gamma di accessori con l’obiettivo di rafforzare il suo ruolo di protagonista nel settore del gaming, in particolare tra gli smartphone dove il brand di ZTE ha recentemente lanciato il Redmagic 9 Pro, dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 abbinato a un sistema di raffreddamento avanzato, denominato ICE 13.0.

Anche dall’esperienza maturata con lo sviluppo di questo sistema nasce il nuovo prodotto del marchio, il debutto del nuovo dissipatore VC Cooler 5 Pro. Si tratta di un accessorio pensato per garantire un efficiente smaltimento del calore tramite la scocca posteriore dello smartphone.

Questo dissipatore non è esclusivo per i prodotti Redmagic ma può adattarsi all’utilizzo anche su altri smartphone, sia con attacco magnetico che fisico, ricorrendo a un’apposita clip per l’aggancio alla scocca. Da notare la compatibilità con lo standard MagSafe di Apple che permette l’utilizzo sugli iPhone più recenti (a partire da iPhone 12).

Redmagic VC Cooler 5 Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo Redmagic VC Cooler 5 Pro utilizza una tecnologia brevettata per il raffreddamento a liquido. Il dissipatore è composto da più componenti, con un sistema a strati che punta a garantire una dissipazione migliore del calore, mantenendo così le componenti interne dello smartphone e, in particolare l’area del SoC, più soggetta al surriscaldamento durante l’uso intenso, alla giusta temperatura.

L’accessorio di Redmagic è composto da una piastra di 3.060 mm2 a cui viene abbinata una ventola con 7 pale in grado di raggiungere i 5.500 giri al minuto, senza però superare i 35 dB di rumorosità. Non c’è una batteria interna. Per funzionare, il dissipatore (che include anche un sistema di illuminazione RGB) deve essere collegato al telefono oppure alla presa elettrica, tramite la porta USB-C situata su uno dei bordi (in questo modo, è possibile ottenere il massimo delle prestazioni).

Il dissipatore è dotato del sistema Redmagic AI Thermal Control, utilizzabile tramite l’app dedicata ma solo su dispositivi Android. Questo sistema permette di adeguare la dissipazione alle temperature, modificando il comportamento dei vari componenti.

L’azienda dichiara una capacità di dissipazione di 36 W con la possibilità di raggiungere una temperatura minima di -12°C. Si tratta di un dato che, senza un contesto di utilizzo, ha poco senso: il dissipatore andrà messo alla prova con gli smartphone più potenti e con i giochi più pesanti sul mercato per verificare le effettive prestazioni, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

Da notare, inoltre, che il dissipatore di Redmagic funge anche da supporto dello smartphone, permettendo di giocare con il controller e di beneficare, contemporaneamente, del sistema di dissipazione avanzata sviluppato dall’azienda.

Redmagic VC Cooler 5 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmagic VC Cooler 5 Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 15 aprile, tramite lo store ufficiale europeo di Redmagic. L’accessorio potrebbe essere distribuito anche tramite altri canali (ad esempio su Amazon). Il prezzo ufficiale è di 59 euro che diventano 64 euro scegliendo la versione Two-in-one che include anche il sistema Back-clip che consente di agganciare il dispositivo allo smartphone.