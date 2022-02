Redmi 10 2022 è il nuovo smartphone economico di Xiaomi

Xiaomi ha lanciato ufficialmente il Redmi 10 2022, uno smartphone economico ma dalle caratteristiche interessanti. Il terminale, vale la pena segnalarlo, altro non è che la nuova variante del modello presentato a livello globale l’anno scorso, dal quale è quasi indistinguibile dal punto di vista tecnico.

Infatti, dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, si nota subito la somiglianza con il medio di gamma che il sub-brand di Xiaomi ha lanciato all’inizio del 2021. Innanzitutto, come il modello dell’anno scorso, anche il Redmi 10 2022 seppur venduto (presumibilmente) ad un prezzo da conveniente, presenta una scheda tecnica da fascia medio-bassa. Di buono, il nuovo smartphone del colosso cinese ha uno schermo dalle dimensioni generose e una configurazione fotografica con un obiettivo principale di buona qualità al quale, però, Xiaomi ha affiancato i soliti sensori aggiuntivi a bassissima risoluzione che servono più a fare marketing che a scattare fotografie.

Redmi 10 2022: caratteristiche tecniche

Come anticipato, il Redmi 10 2022 ha uno schermo di grandi dimensioni, pari a 6,5 ​​pollici, con refresh rate a 90 Hz, la risoluzione di 2400×1080 pixel e protezione Gorilla Glass 3. Il chip scelto da Xiaomi per il Redmi 10 2022 è il processore Helio G88 di MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna.

Passando alla configurazione fotografica, il device presenta una fotocamera frontale da 8 megapixel e un modulo posteriore con quattro sensori: il principale da 50 MP (f/1.8), un ultra-wide da 8 MP (f/2.2), un sensore macro da 2 MP (f /2.4) e uno di profondità da 2 MP (f/2.4). Gli ultimi due, come è ormai dimostrato su decine e decine di smartphone in commercio, sono del tutto inutili.

Redmi 10 2022 ha una batteria da 5000 mAh, con ricarica da soli 18 W (ma in confezione c’è un caricabatterie da 22,5 W) e ha il jack per cuffie da 3,5 mm oltre agli altoparlanti stereo. Non manca la tecnologia NFC per i pagamenti touchless. Il sistema operativo è Android 11, con l’interfaccia MIUI 12.5.

Redmi 10 2022: disponibilità e prezzo

Il Redmi 10 2022 dovrebbe arrivare in Italia tra alcune settimane. Per quanto riguarda il prezzo, sebbene al momento non siano emerse indicazioni ufficiali, ci aspettiamo che il nuovo smartphone del colosso cinese costi circa 230 euro come il Redmi dell’anno scorso.