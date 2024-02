Fonte foto: Redmi

Quali caratteristiche deve avere uno smartphone low-cost per conquistare gli utenti e non deluderli dopo la prima accensione? Sicuramente una scheda tecnica equilibrata, che sappia garantire buone performance almeno nell’utilizzo quotidiano, e un’interfaccia utente incentrata sulla semplicità di utilizzo e sull’efficienza energetica.

Tra i brand che meglio è riuscito nell’impresa di realizzare dispositivi di questo tipo c’è sicuramente Redmi, che da sempre porta sul mercato smartphone senza fronzoli, a prezzi sempre contenuti, ma che sono in grado di soddisfare gli utenti che li acquistano.

Tra questi c’è il Redmi 12 che, che costa poco e al momento grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato addirittura a meno di 150 euro.

Redmi 12: scheda tecnica

Redmi 12: scheda tecnica

Il Redmi 12 ha un display IPS LCD da 6,79 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.460 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. Il processore scelto da Redmi è un MediaTek Helio G88, a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Presente anche la funzione per la Virtual RAM che permette di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria di archiviazione interna del device.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/ 2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/ 2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/ 2.1).

Per quanto riguarda le connessioni, il processore a bordo non ha un modem compatibile con il 5G e l’utente può quindi navigare solo con il 4G e il WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, il sensore infrarossi, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Infine il dispositivo è certificato IP53 ed è dunque resistente alla polvere e alla pioggia.

Redmi 12: l’offerta su Amazon

Redmi 12 è uno smartphone low cost, un dispositivo semplice e concreto, perfetto per accompagnare l’utente in tutte le operazioni quotidiane, dai social alla messaggistica e alla navigazione sul web. Tutto questo, naturalmente, ad un prezzo estremamente contenuto.

Di listino per acquistare questo smartphone servono 215 euro ma, anche se il prodotto viene venduto da un venditore di terze parti, può beneficiare comunque delle offerte su Amazon e così il prezzo scende a 145 euro (-33%, -70 euro), uno sconto che toglie ogni dubbio a chi vuole comprare un telefono e spendere il meno possibile.

