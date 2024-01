Redmi 13C, il low cost arriva al minimo storico su Amazon

Fonte foto: Redmi

Il Redmi 13C è uno dei low cost più recenti del colosso cinese della tecnologia, uno smartphone semplice, funzionale e pensato specificatamente per chi ha bisogno di un dispositivo che costa poco da utilizzare per la vita di tutti i giorni, tra social, navigazione sul web e messaggi.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon il prezzo scende addirittura sotto i 150 euro toccando il minimo storico e con uno sconto così, trovare di meglio è praticamente impossibile.

Redmi 13C – MediaTek Helio G85 – Versione 8/256 GB

Redmi 13C: scheda tecnica

Il Redmi 13C ha un display LCD da 6,74 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate fino 90Hz.

Il device ha anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker-Free che attesta che lo smartphone è in grado di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un MediaTek Helio G85 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibili fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM, che consente all’utente di guadagnare altri 8 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,8), un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4) e una lente ausiliaria QVGA da utilizzare per la profondità da 0,08 MP. La fotocamera frontale è da 8 MP (f/2,0).

Tra le connessioni non c’è il 5G visto che il processore MediaTek non ha un modem compatibile con la rete veloce, tuttavia l’utente può comunque navigare utilizzato il 4G o il WiFi 5. Oltre a questo ci sono anche il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MIUI 14. Quasi certamente nei prossimi mesi arriverà l’aggiornamento a Xiaomi HyperOS.

Redmi 13C: l’offerta su Amazon

Il Redmi 13C è uno smartphone low cost di buona fattura, con una scheda tecnica semplice ed equilibrata, perfetta per chi non ha particolari pretese in termini di prestazioni e, anzi, ha bisogno essenzialmente di un telefono efficiente e da acquistare al giusto prezzo.

Di listino per acquistare questo dispositivo sono necessari 179 euro, una cifra che già così è decisamente contenuta e adatta praticamente a tutte le tasche. Con l’offerta Amazon, però, il prezzo scende ancora arrivando fino a 140 euro (-22%, -39 euro), uno sconto interessante che rappresenta l’occasione perfetta per portare a casa un nuovo smartphone per sostituire un vecchio modello.

